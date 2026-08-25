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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/dolly-parton-80-yasinda-hayatini-kaybetti-1108242563.html
Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti
Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'li country müzik sanatçısı ve oyuncu Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-25T21:52+0300
2026-08-25T21:52+0300
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Ünlü sanatçı Dolly Parton'ın Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Kariyeri boyunca 'Jolene', 'I Will Always Love You' ve 'Coat of Many Colors' gibi dünyaca ünlü eserlere imza atan 80 yaşındaki sanatçı, müzik dünyasının en önemli isimleri arasında yer aldı.Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve iş dünyasında da başarılı çalışmalara imza atan Parton, birçok filmde rol aldı. 55 Grammy adaylığı bulunan Parton, 10 Grammy ödülü kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/oyuncu-hayden-panettierenin-olum-nedeni-arastiriliyor-ilk-bulgular-aciklandi-1108068653.html
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abd, dolly parton, ölüm, ölüm riski, ölüm oranı, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm nedenleri
abd, dolly parton, ölüm, ölüm riski, ölüm oranı, ölüm nedeni, ölüm yıldönümü, ölüm nedenleri

Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti

21:52 25.08.2026
© AP PhotoDolly Parton
Dolly Parton - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© AP Photo
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ABD'li country müzik sanatçısı ve oyuncu Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Dolly Parton'ın Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kariyeri boyunca 'Jolene', 'I Will Always Love You' ve 'Coat of Many Colors' gibi dünyaca ünlü eserlere imza atan 80 yaşındaki sanatçı, müzik dünyasının en önemli isimleri arasında yer aldı.
Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve iş dünyasında da başarılı çalışmalara imza atan Parton, birçok filmde rol aldı. 55 Grammy adaylığı bulunan Parton, 10 Grammy ödülü kazandı.
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