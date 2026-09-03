https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/eski-ulastirma-bakani-arif-ahmet-denizolgunun-doktoru-gozaltina-alindi-1108478499.html
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T18:02+0300
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Beykoz’da 2016’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili 'şüpheli ölüm' tespiti yapılırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında cinayet soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/alihan-kuris-sorusturmasi-idris-naim-sahin-adliyeye-sevk-edildi-1108414776.html
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ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, süleymancılar, süleymancılar cemaati
ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, süleymancılar, süleymancılar cemaati
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı
18:02 03.09.2026 (güncellendi: 18:07 03.09.2026)
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beykoz’da 2016’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili 'şüpheli ölüm' tespiti yapılırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında cinayet soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.