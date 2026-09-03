Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/eski-ulastirma-bakani-arif-ahmet-denizolgunun-doktoru-gozaltina-alindi-1108478499.html
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T18:02+0300
2026-09-03T18:07+0300
türki̇ye
ulaştırma
ulaştırma bakanlığı
süleymancılar
süleymancılar cemaati
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_de85014072f0a7a117fed1410e0b215b.jpg
Beykoz’da 2016’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili 'şüpheli ölüm' tespiti yapılırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında cinayet soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/alihan-kuris-sorusturmasi-idris-naim-sahin-adliyeye-sevk-edildi-1108414776.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102476/78/1024767893_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_5625a08f0899ae6a05188c46d44a9cf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, süleymancılar, süleymancılar cemaati
ulaştırma, ulaştırma bakanlığı, süleymancılar, süleymancılar cemaati

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru gözaltına alındı

18:02 03.09.2026 (güncellendi: 18:07 03.09.2026)
© AA / Arşivsüleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun
süleymancılar, Arif Ahmet Denizolgun - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Arşiv
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beykoz’da 2016’da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüyle ilgili 'şüpheli ölüm' tespiti yapılırken, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında cinayet soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.
İdris Naim Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
TÜRKİYE
Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar
1 Eylül, 20:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала