https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/alihan-kuris-sorusturmasi-idris-naim-sahin-adliyeye-sevk-edildi-1108414776.html
Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar
Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar
Sputnik Türkiye
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, işlemlerinin ardından yurt dışına... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T20:13+0300
2026-09-01T20:13+0300
2026-09-01T20:52+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli olarak ifade verdi.Şahin, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/adalet-bakani-gurlekten-idris-naim-sahin-aciklamasi-soyledikleriyle-dosyadakiler-uyusmuyor--1108301990.html
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i̇dris naim şahin, alihan kuriş, ankara, türkiye, adliye
i̇dris naim şahin, alihan kuriş, ankara, türkiye, adliye
Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar
20:13 01.09.2026 (güncellendi: 20:52 01.09.2026)
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli olarak ifade verdi.
Şahin, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.