https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/alihan-kuris-sorusturmasi-idris-naim-sahin-adliyeye-sevk-edildi-1108414776.html

Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar

Alihan Kuriş soruşturması: İdris Naim Şahin hakkında karar

Sputnik Türkiye

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, işlemlerinin ardından yurt dışına... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T20:13+0300

2026-09-01T20:13+0300

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türki̇ye

i̇dris naim şahin

alihan kuriş

ankara

türkiye

adliye

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği belirlenen aracın tahsis sahibi olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli olarak ifade verdi.Şahin, ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/adalet-bakani-gurlekten-idris-naim-sahin-aciklamasi-soyledikleriyle-dosyadakiler-uyusmuyor--1108301990.html

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i̇dris naim şahin, alihan kuriş, ankara, türkiye, adliye