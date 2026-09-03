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Eski Libyalı bakan: Bütün dünyanın gözü Moskova'da
Eski Libyalı bakan: Bütün dünyanın gözü Moskova'da
Sputnik Türkiye
Eski Libya Ekonomi Bakanı Salama al-Ghawil, küresel ekonomik dengelerin yeniden kurulmasında Rusya’nın kilit rol oynadığını belirterek, "Batı’nın tek kutuplu... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T15:11+0300
2026-09-03T15:13+0300
dünya
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rusya
vladimir putin
doğu ekonomi forumu
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Sputnik’e konuşan eski Libya Ekonomi Bakanı Salama al-Ghawil, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajlarını ve küresel siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatma stratejilerinin başarısız olduğunu savunan Libyalı eski bakan, Moskova'nın yaptırımlara rağmen ayakta kalmasının küresel dengeleri değiştirdiğini vurguladı.‘Rus modelinin başarısı inkâr edilemez’Rusya'nın uyguladığı ekonomik modelin başarısının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan al-Ghawil, Batı'nın bu yapıyı hedef aldığını öne sürdü. Eski bakan, "Başkan Putin'in Doğu Ekonomi Forumu’ndaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Rus modelinin başarısını kimse inkâr edemez. Ancak tek kutuplu dünya düzenini korumak ve küresel hegemonyayı sürdürmek isteyenler, bu modelin istikrarını bozmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.Uzak Doğu ile küresel ekonomik dengeKüresel dengelerin Doğu'ya kaydığına dikkat çeken al-Ghawil, Rusya'nın abluka ve yaptırımlara rağmen direncini koruduğunu ifade etti. Bütün dünyanın gözünün Moskova'da olduğunu belirten al-Ghawil, Rusya'nın tecrübesi, ekonomik tamamlayıcılığı ve Uzak Doğu ülkeleriyle kurduğu uluslararası anlaşmalar sayesinde uluslararası sistemde vazgeçilmez bir kutup haline geldiğini kaydetti.Ukrayna krizinin arkasındaki ekonomik rekabetBatı'nın Moskova politikalarını ve Ukrayna krizini değerlendiren al-Ghawil, çatışmanın temelinde siyasi ve ekonomik çekişmelerin yattığını söyledi.Batı'nın kendisine denk bir ortak kabul etmek istemediğini vurgulayan eski bakan, "Batı, Rusya'yı ekonomik olarak çökertip siyasi açıdan işlevsiz kılmak istiyor. Ancak Putin, Rusya’yı yeniden dirilterek küresel bir büyük güç statüsüne kavuşturdu" dedi.Rusya’nın Doğu ülkeleriyle kurduğu stratejik işbirliklerine dikkat çeken al-Ghawil, uygulanan ağır ablukalara rağmen Rus ekonomisinin gösterdiği direncin takdir topladığını belirtti. Bütün dünyanın Moskova’yı bir denge unsuru olarak gördüğünü ifade eden Libyalı yetkili, Moskova'nın güçlü lideri ve tecrübesiyle bu mücadeleden zaferle çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gozler-vladivostokta-rus-lider-putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1108451199.html
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uzman yorumu, rusya, vladimir putin, doğu ekonomi forumu, batı, ukrayna
uzman yorumu, rusya, vladimir putin, doğu ekonomi forumu, batı, ukrayna

Eski Libyalı bakan: Bütün dünyanın gözü Moskova'da

15:11 03.09.2026 (güncellendi: 15:13 03.09.2026)
© Sputnik / Ivan Sekretarev / Multimedya arşivine gidin Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor
 Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Ivan Sekretarev
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Eski Libya Ekonomi Bakanı Salama al-Ghawil, küresel ekonomik dengelerin yeniden kurulmasında Rusya’nın kilit rol oynadığını belirterek, "Batı’nın tek kutuplu dünya dayatmasına karşı Rus modelinin başarısı inkâr edilemez. Bütün dünya Moskova’yı takip ediyor" dedi.
Sputnik’e konuşan eski Libya Ekonomi Bakanı Salama al-Ghawil, Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mesajlarını ve küresel siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Batılı ülkelerin Rusya'yı zayıflatma stratejilerinin başarısız olduğunu savunan Libyalı eski bakan, Moskova'nın yaptırımlara rağmen ayakta kalmasının küresel dengeleri değiştirdiğini vurguladı.

‘Rus modelinin başarısı inkâr edilemez’

Rusya'nın uyguladığı ekonomik modelin başarısının göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan al-Ghawil, Batı'nın bu yapıyı hedef aldığını öne sürdü. Eski bakan, "Başkan Putin'in Doğu Ekonomi Forumu’ndaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, Rus modelinin başarısını kimse inkâr edemez. Ancak tek kutuplu dünya düzenini korumak ve küresel hegemonyayı sürdürmek isteyenler, bu modelin istikrarını bozmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Uzak Doğu ile küresel ekonomik denge

Küresel dengelerin Doğu'ya kaydığına dikkat çeken al-Ghawil, Rusya'nın abluka ve yaptırımlara rağmen direncini koruduğunu ifade etti. Bütün dünyanın gözünün Moskova'da olduğunu belirten al-Ghawil, Rusya'nın tecrübesi, ekonomik tamamlayıcılığı ve Uzak Doğu ülkeleriyle kurduğu uluslararası anlaşmalar sayesinde uluslararası sistemde vazgeçilmez bir kutup haline geldiğini kaydetti.

Ukrayna krizinin arkasındaki ekonomik rekabet

Batı'nın Moskova politikalarını ve Ukrayna krizini değerlendiren al-Ghawil, çatışmanın temelinde siyasi ve ekonomik çekişmelerin yattığını söyledi.
Batı'nın kendisine denk bir ortak kabul etmek istemediğini vurgulayan eski bakan, "Batı, Rusya'yı ekonomik olarak çökertip siyasi açıdan işlevsiz kılmak istiyor. Ancak Putin, Rusya’yı yeniden dirilterek küresel bir büyük güç statüsüne kavuşturdu" dedi.
Rusya’nın Doğu ülkeleriyle kurduğu stratejik işbirliklerine dikkat çeken al-Ghawil, uygulanan ağır ablukalara rağmen Rus ekonomisinin gösterdiği direncin takdir topladığını belirtti. Bütün dünyanın Moskova’yı bir denge unsuru olarak gördüğünü ifade eden Libyalı yetkili, Moskova'nın güçlü lideri ve tecrübesiyle bu mücadeleden zaferle çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.
Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
DÜNYA
Putin: Ukrayna krizine çözüm bulma şansına sahibiz
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