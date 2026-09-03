https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/elazigda-minibus-ucuruma-yuvarlandi-5i-agir-13-yarali-1108480158.html

Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

Sputnik Türkiye

Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 5’i ağır 13 kişi yaralandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T19:27+0300

2026-09-03T19:27+0300

2026-09-03T19:27+0300

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Nimri köyü yolunda A.Ç. yönetimindeki minibüs, Karakaya Baraj Gölü’ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ emniyet müdürlüğü, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza