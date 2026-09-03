https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/elazigda-minibus-ucuruma-yuvarlandi-5i-agir-13-yarali-1108480158.html
Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 5’i ağır 13 kişi yaralandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T19:27+0300
2026-09-03T19:27+0300
2026-09-03T19:27+0300
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elazığ valiliği
elazığ cumhuriyet başsavcılığı
elazığ emniyet müdürlüğü
trafik kazası
trafik ihlali
trafik kontrolü
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Nimri köyü yolunda A.Ç. yönetimindeki minibüs, Karakaya Baraj Gölü’ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yaya-gecidinde-scooterin-carptigi-gazeteci-murat-yetkinin-ayak-kemikleri-kirildi-1108475769.html
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elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ emniyet müdürlüğü, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza
elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ emniyet müdürlüğü, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza
Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 5’i ağır 13 kişi yaralandı.
Nimri köyü yolunda A.Ç. yönetimindeki minibüs, Karakaya Baraj Gölü’ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.