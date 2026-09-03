Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/elazigda-minibus-ucuruma-yuvarlandi-5i-agir-13-yarali-1108480158.html
Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı
Sputnik Türkiye
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 5’i ağır 13 kişi yaralandı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T19:27+0300
2026-09-03T19:27+0300
türki̇ye
elazığ
elazığ valiliği
elazığ cumhuriyet başsavcılığı
elazığ emniyet müdürlüğü
trafik kazası
trafik ihlali
trafik kontrolü
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108479964_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_26996999012d1e2166d42f257cdce089.jpg
Nimri köyü yolunda A.Ç. yönetimindeki minibüs, Karakaya Baraj Gölü’ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yaya-gecidinde-scooterin-carptigi-gazeteci-murat-yetkinin-ayak-kemikleri-kirildi-1108475769.html
türki̇ye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108479964_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_2ba32fc8c72747e6883503dc9e7a685a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ emniyet müdürlüğü, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza
elazığ, elazığ valiliği, elazığ cumhuriyet başsavcılığı, elazığ emniyet müdürlüğü, trafik kazası, trafik ihlali, trafik kontrolü, kaza

Elazığ'da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

19:27 03.09.2026
© AA / Pirhasan DoğanElazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5'i ağır 13 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© AA / Pirhasan Doğan
Abone ol
Elazığ’ın Keban ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 5’i ağır 13 kişi yaralandı.
Nimri köyü yolunda A.Ç. yönetimindeki minibüs, Karakaya Baraj Gölü’ndeki kafes balıkçılığı işletmesinde çalışan işçileri taşıdığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla minibüste sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Murat Yetkin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
YAŞAM
Yaya geçidinde scooterın çarptığı gazeteci Murat Yetkin'in ayak kemikleri kırıldı
16:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала