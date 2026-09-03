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El Nino Sri Lanka'yı vurdu: Son yılların en ağır kuraklığı olabilir
El Nino Sri Lanka'yı vurdu: Son yılların en ağır kuraklığı olabilir
Sputnik Türkiye
El Nino'nun etkisiyle son yılların en ağır kuraklıklarından birini yaşayan Sri Lanka'da kuyular, göller ve nehirler kuruyor. Bazı tarım bölgelerinde yağış... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:52+0300
2026-09-03T13:52+0300
dünya
sri lanka
el nino
kuraklık
susuzluk
çiftçi
su kuyusu
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Sri Lanka'nın kuzey, doğu ve güneyindeki geniş bölgelerde yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği su kaynaklarını hızla tüketiyor. Bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kalırken, normalde tarım arazilerini ve yerleşimleri besleyen küçük göletler, nehirler ve göller kurumaya başladı. Hükümet on binlerce kişiye tankerlerle su ulaştırırken, kuraklık çiftçilerin üretimini ve gelirlerini de ağır şekilde etkiliyor.Su rezervleri yüzde 10'a kadar gerilediSri Lanka hükümetine göre, bu yıl yaşanan kuraklığın etkileri son birkaç on yılın en ağır seviyesine ulaşabilir.Ülkenin bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kaldı. Yüksek sıcaklıkların da etkisiyle tarım ve içme suyu için kullanılan yüzlerce küçük su rezervindeki seviyeler yaklaşık yüzde 10'a kadar düştü.Su kaynaklarının tükenmesi üzerine hükümet on binlerce kişiye tankerlerle içme suyu ulaştırmaya başladı. Ana yollar üzerindeki ve kolay ulaşılabilen yerleşimlere genellikle 3 ila 5 günde bir su götürülürken, bazı uzak bölgelerde yaşayanlar 23 güne kadar yeni su sevkiyatı bekliyor.Kuraklığın ağır şekilde etkilediği bölgelerde insanlar evlerinin önünde büyük su bidonlarıyla tankerleri bekliyor. Bazı bölgelerde ise halk, yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamak veya banyo yapmak için son su bulunan kuyuların çevresinde toplanıyor.Kuraklık çiftçilerin gelirlerini vurduSu sıkıntısının etkisi yalnızca günlük yaşamla sınırlı kalmadı. Tarım üretiminin düşmesi çiftçilerin gelirlerini de etkilerken, bazı üreticiler borçlarını ödemekte ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı.Kuraklığın arkasındaki temel etkenlerden biri olarak El Nino gösteriliyor. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağandışı yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, Asya'nın bazı bölgelerinde daha sıcak ve kurak koşullara yol açabiliyor.Hava tahmin uzmanları, bu yıl yaşanan El Nino'nun 'süper El Nino' seviyesine ulaşabileceğini ve kayıtlardaki en güçlü örneklerden biri olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ordusu-pasifikte-bir-tekneyi-daha-batirdi-1108459628.html
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sri lanka, el nino, kuraklık, susuzluk, çiftçi, su kuyusu
sri lanka, el nino, kuraklık, susuzluk, çiftçi, su kuyusu

El Nino Sri Lanka'yı vurdu: Son yılların en ağır kuraklığı olabilir

13:52 03.09.2026
© REUTERS Priyanshu SinghSri Lanka kuraklık
Sri Lanka kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© REUTERS Priyanshu Singh
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El Nino'nun etkisiyle son yılların en ağır kuraklıklarından birini yaşayan Sri Lanka'da kuyular, göller ve nehirler kuruyor. Bazı tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 100 altında kalırken, uzak bölgelerde yaşayanlar su teslimatı için 23 güne kadar bekliyor.
Sri Lanka'nın kuzey, doğu ve güneyindeki geniş bölgelerde yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği su kaynaklarını hızla tüketiyor.
Bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kalırken, normalde tarım arazilerini ve yerleşimleri besleyen küçük göletler, nehirler ve göller kurumaya başladı. Hükümet on binlerce kişiye tankerlerle su ulaştırırken, kuraklık çiftçilerin üretimini ve gelirlerini de ağır şekilde etkiliyor.
© REUTERS Priyanshu SinghSri Lanka kuraklık
Sri Lanka kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Sri Lanka kuraklık
© REUTERS Priyanshu Singh

Su rezervleri yüzde 10'a kadar geriledi

Sri Lanka hükümetine göre, bu yıl yaşanan kuraklığın etkileri son birkaç on yılın en ağır seviyesine ulaşabilir.
Ülkenin bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kaldı. Yüksek sıcaklıkların da etkisiyle tarım ve içme suyu için kullanılan yüzlerce küçük su rezervindeki seviyeler yaklaşık yüzde 10'a kadar düştü.
Su kaynaklarının tükenmesi üzerine hükümet on binlerce kişiye tankerlerle içme suyu ulaştırmaya başladı. Ana yollar üzerindeki ve kolay ulaşılabilen yerleşimlere genellikle 3 ila 5 günde bir su götürülürken, bazı uzak bölgelerde yaşayanlar 23 güne kadar yeni su sevkiyatı bekliyor.
Kuraklığın ağır şekilde etkilediği bölgelerde insanlar evlerinin önünde büyük su bidonlarıyla tankerleri bekliyor. Bazı bölgelerde ise halk, yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamak veya banyo yapmak için son su bulunan kuyuların çevresinde toplanıyor.
© REUTERS Priyanshu SinghSri Lanka kuraklık
Sri Lanka kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Sri Lanka kuraklık
© REUTERS Priyanshu Singh

Kuraklık çiftçilerin gelirlerini vurdu

Su sıkıntısının etkisi yalnızca günlük yaşamla sınırlı kalmadı. Tarım üretiminin düşmesi çiftçilerin gelirlerini de etkilerken, bazı üreticiler borçlarını ödemekte ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı.
Kuraklığın arkasındaki temel etkenlerden biri olarak El Nino gösteriliyor. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağandışı yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, Asya'nın bazı bölgelerinde daha sıcak ve kurak koşullara yol açabiliyor.
Hava tahmin uzmanları, bu yıl yaşanan El Nino'nun 'süper El Nino' seviyesine ulaşabileceğini ve kayıtlardaki en güçlü örneklerden biri olabileceğini belirtiyor.
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