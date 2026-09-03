https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/el-nino-sri-lankayi-vurdu-son-yillarin-en-agir-kurakligi-olabilir-1108468218.html

El Nino Sri Lanka'yı vurdu: Son yılların en ağır kuraklığı olabilir

El Nino Sri Lanka'yı vurdu: Son yılların en ağır kuraklığı olabilir

Sputnik Türkiye

El Nino'nun etkisiyle son yılların en ağır kuraklıklarından birini yaşayan Sri Lanka'da kuyular, göller ve nehirler kuruyor. Bazı tarım bölgelerinde yağış... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:52+0300

2026-09-03T13:52+0300

2026-09-03T13:52+0300

dünya

sri lanka

el nino

kuraklık

susuzluk

çiftçi

su kuyusu

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Sri Lanka'nın kuzey, doğu ve güneyindeki geniş bölgelerde yüksek sıcaklıklar ve yağış eksikliği su kaynaklarını hızla tüketiyor. Bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kalırken, normalde tarım arazilerini ve yerleşimleri besleyen küçük göletler, nehirler ve göller kurumaya başladı. Hükümet on binlerce kişiye tankerlerle su ulaştırırken, kuraklık çiftçilerin üretimini ve gelirlerini de ağır şekilde etkiliyor.Su rezervleri yüzde 10'a kadar gerilediSri Lanka hükümetine göre, bu yıl yaşanan kuraklığın etkileri son birkaç on yılın en ağır seviyesine ulaşabilir.Ülkenin bazı önemli tarım bölgelerinde yağış miktarı ortalamanın yüzde 85 ila 100 altında kaldı. Yüksek sıcaklıkların da etkisiyle tarım ve içme suyu için kullanılan yüzlerce küçük su rezervindeki seviyeler yaklaşık yüzde 10'a kadar düştü.Su kaynaklarının tükenmesi üzerine hükümet on binlerce kişiye tankerlerle içme suyu ulaştırmaya başladı. Ana yollar üzerindeki ve kolay ulaşılabilen yerleşimlere genellikle 3 ila 5 günde bir su götürülürken, bazı uzak bölgelerde yaşayanlar 23 güne kadar yeni su sevkiyatı bekliyor.Kuraklığın ağır şekilde etkilediği bölgelerde insanlar evlerinin önünde büyük su bidonlarıyla tankerleri bekliyor. Bazı bölgelerde ise halk, yemek yapmak, bulaşık ve çamaşır yıkamak veya banyo yapmak için son su bulunan kuyuların çevresinde toplanıyor.Kuraklık çiftçilerin gelirlerini vurduSu sıkıntısının etkisi yalnızca günlük yaşamla sınırlı kalmadı. Tarım üretiminin düşmesi çiftçilerin gelirlerini de etkilerken, bazı üreticiler borçlarını ödemekte ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı.Kuraklığın arkasındaki temel etkenlerden biri olarak El Nino gösteriliyor. Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağandışı yükselmesiyle ortaya çıkan El Nino, Asya'nın bazı bölgelerinde daha sıcak ve kurak koşullara yol açabiliyor.Hava tahmin uzmanları, bu yıl yaşanan El Nino'nun 'süper El Nino' seviyesine ulaşabileceğini ve kayıtlardaki en güçlü örneklerden biri olabileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-ordusu-pasifikte-bir-tekneyi-daha-batirdi-1108459628.html

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sri lanka, el nino, kuraklık, susuzluk, çiftçi, su kuyusu