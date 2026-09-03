https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/el-nino-daha-ne-kadar-guclenecek-2027-kayitlardaki-en-sicak-yil-olabilir-1108463377.html

El Nino daha ne kadar güçlenecek? 2027, kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

El Nino daha ne kadar güçlenecek? 2027, kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), güçlenen El Nino hava olayının en az bin yılın en büyüklerinden biri olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, El Nino'nun küresel... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T12:06+0300

2026-09-03T12:06+0300

2026-09-03T12:06+0300

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birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

küresel ısınma

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Birleşmiş Milletler (BM), Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Nino hava olayının olağanüstü boyutlara ulaşabileceği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri António Guterres, El Nino'nun "gözlerimizin önünde büyüdüğünü" belirterek dünyanın aşırı hava olayları açısından "tehlike bölgesinde" olduğunu söyledi.Son tahminlere göre El Nino'nun en az 1000 yılın en büyüklerinden biri olması bekleniyor. Küresel sıcaklıkların halihazırda hızla yükseldiği bir dönemde El Nino'nun atmosfere ek ısı taşıması, sıcaklık rekorlarının kırılması riskini artırıyor. Bu iki etkinin birleşmesiyle 2027'nin şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olabileceği öngörülüyor.El Nino'nun etkisi güçleniyorEl Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki rüzgar düzenlerinde meydana gelen değişikliklerin deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesine ve okyanusta biriken büyük miktardaki ısının atmosfere aktarılmasına yol açtığı doğal bir iklim döngüsü olarak tanımlanıyor.Pazartesi günü elde edilen verilere göre El Nino'nun merkezindeki okyanus sıcaklığı, 30 yıllık ortalamanın 2.6 derece üzerinde bulunuyor. Bu değer, uydu verilerinin tutulduğu dönemde kaydedilen en yüksek sapmalardan biri olan 2015'teki 3.1 derecelik seviyeye yaklaşıyor.14 farklı iklim modelinin ortalamasına göre sıcaklık sapmasının kasım ayında yaklaşık 4 dereceye ulaşması bekleniyor.2027'de aşırı hava olayları artabilirDünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) son değerlendirmesine göre El Nino'nun önümüzdeki aylarda "çok güçlü bir olay" haline gelmesi ve etkilerinin 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor. WMO, El Nino'nun güçlenmesiyle birlikte sel, kuraklık ve aşırı sıcaklıkların etkisinin artabileceği uyarısında bulundu.El Nino'nun etkileri şimdiden bazı bölgelerde görülmeye başladı. Endonezya'da orman yangınlarının kötüleşmesi ve Hindistan'daki muson yağışlarının zayıflaması bunlar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, gelecekte Avustralya'da yangın riskinin artması, Güney Amerika'da ise daha şiddetli seller yaşanması öngördü.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı da ağustos ayında El Nino'nun yaklaşık 50 milyon kişiyi akut açlıkla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.'Gözlerimizin önünde büyüyor'Guterres, El Nino'nun güçlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, gezegenin "keşfedilmemiş sulara" girdiğini ve bu suların ısındığını söyledi. Guterres, dünyanın aşırı hava olayları açısından tehlike bölgesinde olduğunu belirterek iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.Küresel sıcaklıkların artmasıyla El Niño'nun etkilerinin daha da şiddetlenebileceği, bunun da iklim krizinin yol açtığı aşırı hava olaylarını artırabileceği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bilim-insanlari-karanlik-maddenin-ilk-izini-bulmus-olabilir-1108462522.html

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