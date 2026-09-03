https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bilim-insanlari-karanlik-maddenin-ilk-izini-bulmus-olabilir-1108462522.html

Bilim insanları karanlık maddenin ilk izini bulmuş olabilir

Bilim insanları karanlık maddenin ilk izini bulmuş olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'deki yer altı laboratuvarında yürütülen araştırmada, karanlık madde parçacığı olabileceği düşünülen bir etkileşim tespit edildi. Bilim insanları bulgunun... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T11:45+0300

2026-09-03T11:45+0300

2026-09-03T11:45+0300

yaşam

karanlık madde

araştırma

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Bilim insanları, evrenin büyük bölümünü oluşturduğu düşünülen ancak bugüne kadar doğrudan tespit edilemeyen karanlık maddeyi anlamada önemli bir ipucu elde etmiş olabileceklerini açıkladı.İngiltere'deki Bristol Üniversitesi araştırmacılarının da yer aldığı ekip, ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki Sanford Yeraltı Araştırma Tesisi'nde bulunan dedektörden elde edilen verileri iki yıl boyunca inceledi.Yaklaşık 39 kurumdan 6 ülkeye mensup 250 bilim insanı ve mühendisin katıldığı çalışmada, dedektörün kaydettiği parçacık etkileşimleri ayrıntılı biçimde analiz edildi.Araştırmacılar, bir atom ile gizemli bir parçacığın çarpışmasına işaret eden tek bir etkileşim tespit etti. Bu olayın, bilim insanlarının karanlık maddeyi oluşturabileceğini düşündüğü WIMP (Zayıf Etkileşen Büyük Kütleli Parçacık) türündeki bir parçacıktan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.'Karanlık maddeyi gördüğümüzü iddia etmiyoruz'Araştırmacı Dr. Sam Eriksen, bulgunun karanlık maddenin parçacık olarak anlaşılması açısından "ilk adım" olabileceğini söyledi. Eriksen, bunun karanlık maddeyle bağlantılı olmayan başka bir parçacık olduğunun da ortaya çıkabileceğini belirterek daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Brown Üniversitesi'nden Profesör Rick Gaitskell ise "Tek bir olayla kendimizi fazla kaptırmak istemiyoruz" diyerek araştırmacıların karanlık maddeyi tespit ettiklerini iddia etmediklerini söyledi. Gaitskell, buna karşılık bilim camiasının değerlendirmesine sunmak istedikleri ilginç bir olay tespit ettiklerini ifade etti.Keşif için gereken eşik aşılmadıBulguların istatistiksel anlamlılığı 2,6 sigma olarak ölçüldü. Bilimsel keşiflerde genel kabul gören eşik ise 5 sigma seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle araştırmacılar, elde edilen sinyalin karanlık maddenin doğrudan kanıtı olarak kabul edilmesi için yeterli istatistiksel güce sahip olmadığını belirtiyor.Araştırma ayrıca henüz diğer bilim insanlarının değerlendirmesinden geçmedi. Bulgular, salı günü Japonya'da düzenlenen bir konferansta kamuoyuna açıklandı.Karanlık madde neden önemli?Karanlık madde ışık yaymadığı veya ışığı yansıtmadığı için doğrudan görülemiyor. Buna rağmen bilim insanları, galaksilerin hareketleri ve evrendeki diğer gözlemler üzerinden varlığına ilişkin güçlü kanıtlar bulunduğunu düşünüyor.Karanlık maddenin evrendeki maddenin yüzde 85'inden fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ancak şimdiye kadar karanlık madde parçacıkları doğrudan tespit edilebilmiş değil.Bristol Üniversitesi'nden deneysel parçacık fizikçisi Profesör Henning Flaecher, araştırmacıların tespit edilen sıra dışı etkileşimin bilinen nedenlerini araştırmak için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.Flaecher, şu ana kadar söz konusu etkileşimi ikna edici biçimde açıklayan başka bir neden bulunamadığını, daha fazla veriyle yeni benzer olayların tespit edilip edilemeyeceğini görmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/nasadan-karanlik-madde-haritasi-evrenin-gorunmeyen-yapisi-net-bicimde-goruntulendi-1103058875.html

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karanlık madde, araştırma