https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/camide-namaz-kilarken-kediyi-tekmeledigi-goruntuler-paylasilmisti-gozaltina-alinmasinin-ardindan-1108480774.html
Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı
Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'daki bir camide namaz kılarken kediyi tekmelediğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan adam gözaltına alındı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T19:56+0300
2026-09-03T19:56+0300
2026-09-03T19:57+0300
türki̇ye
erzurum
kedi
cami
tekme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0fdc044b9320d15073ce3fc6a1b3b5e5.jpg
Erzurum'da bir camide cemaatle namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntülerin paylaşılması üzerine resen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/elazigda-minibus-ucuruma-yuvarlandi-5i-agir-13-yarali-1108480158.html
türki̇ye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359869_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1547788f2252a42aee08b0d40fbafa2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
erzurum, kedi, cami, tekme
erzurum, kedi, cami, tekme
Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı
19:56 03.09.2026 (güncellendi: 19:57 03.09.2026)
Erzurum'daki bir camide namaz kılarken kediyi tekmelediğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan adam gözaltına alındı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erzurum'da bir camide cemaatle namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntülerin paylaşılması üzerine resen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında 'Erzurum'da bir camide cemaatte bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.