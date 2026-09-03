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Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı
Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Erzurum'daki bir camide namaz kılarken kediyi tekmelediğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan adam gözaltına alındı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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erzurum
kedi
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Erzurum'da bir camide cemaatle namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntülerin paylaşılması üzerine resen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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erzurum, kedi, cami, tekme
erzurum, kedi, cami, tekme

Camide namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntüler paylaşılmıştı: Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı

19:56 03.09.2026 (güncellendi: 19:57 03.09.2026)
gözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Erzurum'daki bir camide namaz kılarken kediyi tekmelediğine dair görüntüleri sosyal medyada paylaşılan adam gözaltına alındı. Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Erzurum'da bir camide cemaatle namaz kılarken kediyi tekmelediği görüntülerin paylaşılması üzerine resen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında 'Erzurum'da bir camide cemaatte bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği' şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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