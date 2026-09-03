https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/boluda-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-1108476235.html
Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sputnik Türkiye
Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T17:02+0300
2026-09-03T17:02+0300
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bolu
yangın
orman
orman yangını
orman i̇şletme müdürlüğü
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Bolu’nun Gerede ilçesinde, otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangın, Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiYangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.Ekipler, alevlerin söndürülmesi için karadan çalışmalarını sürdürüyor.2 helikopter müdahaleye destek veriyorOrmana sıçrayan yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da destek sağlanıyor.Bölgede 2 yangın söndürme helikopterinin destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/marmaradaki-gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-idare-tecrubesiz-3uncu-kaptandaydi-1108475552.html
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bolu, yangın, orman, orman yangını, orman i̇şletme müdürlüğü
bolu, yangın, orman, orman yangını, orman i̇şletme müdürlüğü
Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
17:02 03.09.2026 (güncellendi: 17:03 03.09.2026)
Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. 2 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği müdahale devam ediyor.
Bolu’nun Gerede ilçesinde, otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekipler, alevlerin söndürülmesi için karadan çalışmalarını sürdürüyor.
2 helikopter müdahaleye destek veriyor
Ormana sıçrayan yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da destek sağlanıyor.
Bölgede 2 yangın söndürme helikopterinin destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.