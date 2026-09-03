https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/boluda-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-1108476235.html

Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sputnik Türkiye

Bolu’nun Gerede ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T17:02+0300

2026-09-03T17:02+0300

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Bolu’nun Gerede ilçesinde, otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Yangın, Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormanlık alana sıçradı.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiYangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.Ekipler, alevlerin söndürülmesi için karadan çalışmalarını sürdürüyor.2 helikopter müdahaleye destek veriyorOrmana sıçrayan yangına karadan müdahalenin yanı sıra havadan da destek sağlanıyor.Bölgede 2 yangın söndürme helikopterinin destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/marmaradaki-gemi-kazasinda-bilirkisi-raporu-idare-tecrubesiz-3uncu-kaptandaydi-1108475552.html

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