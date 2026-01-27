https://anlatilaninotesi.com.tr/20260127/nasadan-karanlik-madde-haritasi-evrenin-gorunmeyen-yapisi-net-bicimde-goruntulendi-1103058875.html

NASA'dan 'karanlık madde' haritası: Evrenin görünmeyen yapısı net biçimde görüntülendi

NASA'dan 'karanlık madde' haritası: Evrenin görünmeyen yapısı net biçimde görüntülendi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ile hazırlanan yeni harita, karanlık maddenin galaksilerden yıldızlara kadar evrenin oluşumundaki rolünü şimdiye kadarki en... 27.01.2026

NASA'nın James Webb Teleskobu (JWST) verileriyle hazırlanan yeni bir çalışma, karanlık maddenin evren üzerindeki etkisini şimdiye kadarki en ayrıntılı şekilde gözler önüne serdi. Nature Astronomy dergisinden yayımlanan araştırmada, yaklaşık 800 bin galaksiyi kapsayan yüksek çözünürlüklü bir karanlık madde haritası oluşturuldu.Bilim insanları, karanlık maddenin doğrudan gözlemlenememesine rağmen, kütleçekim etkisi sayesinde varlığının tespit edilebildiğini belirtti. Yeni harita, karanlık maddenin galaksiler, yıldızlar ve gezegenlerin oluşumunda temel bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koydu.Karanlık maddenin en net görüntüleri ortaya çıktıAstrofizikçi Diana Scognamiglio, Webb teleskobunun sağladığı yüksek çözünürlüğün araştırmalara yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, “Daha önce karanlık maddeyi bulanık bir şekilde görüyorduk. Şimdi ise evrenin görünmeyen iskeletini net biçimde inceleyebiliyoruz” dedi.Araştırmada, karanlık madde ile normal maddenin evren boyunca birlikte hareket ettiği ve zaman içinde aynı bölgelerde yoğunlaştığı tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu durum, karanlık maddenin kütleçekimi sayesinde normal maddeyi kendine çekmesiyle oluştu.Durham Üniversitesi’nden araştırmacı Richard Massey, durumu şu ifadelerle anlattı:Araştırma kapsamında gökyüzünün, Dolunay’dan yaklaşık 2,5 kat daha büyük bir bölgesi incelendi. James Webb Teleskobu, bu bölgeyi yaklaşık 255 saat boyunca gözlemleyerek daha önce tespit edilmemiş binlerce galaksiyi ortaya çıkardı. Yeni harita, önceki çalışmalara kıyasla 10 kat daha fazla galaksi verisi içeriyor.Karanlık madde galaksilerin oluşumunu başlattıAraştırmacılar, Webb’in Orta Kızılötesi Aleti (MIRI) sayesinde toz bulutlarıyla örtülü galaksilerin de daha net tespit edilebildiğini belirtti. Bu sayede galaksilerin uzaklıkları ve konumları daha hassas şekilde ölçüldü.Bilim insanlarına göre evrenin ilk dönemlerinde karanlık madde, normal maddeden önce yoğunlaşarak galaksilerin oluşumunu başlattı. Bu sürecin, yıldızların ve gezegenlerin daha erken oluşmasına olanak sağladığı düşünülüyor.NASA’dan Jason Rhodes, “Karanlık madde olmasaydı, yaşamın ortaya çıkmasını sağlayan elementlerin büyük bölümü oluşmayabilirdi. Bu görünmeyen yapı, dolaylı olarak bizi de etkiledi” değerlendirmesinde bulundu.

