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Batı basını: ABD Hazine Bakanı, Alman Bakan Klingbeil’in Siluanov’a yönelik tavrını kınadı
Batı basını: ABD Hazine Bakanı, Alman Bakan Klingbeil’in Siluanov’a yönelik tavrını kınadı
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Bloomberg, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, G20 Maliye Bakanları Toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile aynı karede yer almayı reddeden... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T21:43+0300
2026-09-03T21:43+0300
dünya
scott bessent
abd
rusya
anton siluanov
lars klingbeil
g20 maliye bakanları toplantısı
avrupa
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in G20 toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’a karşı sergilediği tutumdan memnun olmadığı belirtti.Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bessent, Klingbeil’in Rus mevkidaşına yönelik “uzlaşmaz ve açıkça çatışmacı” yaklaşımı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.Haberde, Klingbeil’in G20 katılımcılarının geleneksel ortak fotoğrafına Siluanov ile birlikte katılmayı reddettiği, bazı Avrupalı katılımcıların da bu tavra destek verdiği belirtildi.Söz konusu olayın, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerde giderek artan gerilimi yansıttığı değerlendirmesine yer verildi.Avrupalı siyasetçi ve yetkililerin salı günü Siluanov’un G20 kapsamındaki etkinliklere katılmasından rahatsızlık duyduğu belirtilen haberde, Bessent’in ise son görüşmelerden “ağzında buruk bir tatla ayrılanlara”, herkesle iyi ilişkiler kurmak gerektiğini hatırlattığı aktarıldı.Bessent’in, Ukrayna’daki çatışmanın taraflar arasında temas ve etkileşim olmadan çözüme kavuşturulamayacağını vurguladığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/putinin-uc-onemli-aciklamasi-dogrudan-muzakere-batinin-gercek-niyeti-ve-abd-ile-isbirligi-sinyali-1108478794.html
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scott bessent, abd, rusya, anton siluanov, lars klingbeil, g20 maliye bakanları toplantısı, avrupa
scott bessent, abd, rusya, anton siluanov, lars klingbeil, g20 maliye bakanları toplantısı, avrupa

Batı basını: ABD Hazine Bakanı, Alman Bakan Klingbeil’in Siluanov’a yönelik tavrını kınadı

21:43 03.09.2026
Kuzey Karolina'nın Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları Toplantısı
Kuzey Karolina'nın Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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Bloomberg, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, G20 Maliye Bakanları Toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile aynı karede yer almayı reddeden Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil’in tutumundan rahatsızlık duyduğunu yazdı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in G20 toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’a karşı sergilediği tutumdan memnun olmadığı belirtti.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bessent, Klingbeil’in Rus mevkidaşına yönelik “uzlaşmaz ve açıkça çatışmacı” yaklaşımı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
Haberde, Klingbeil’in G20 katılımcılarının geleneksel ortak fotoğrafına Siluanov ile birlikte katılmayı reddettiği, bazı Avrupalı katılımcıların da bu tavra destek verdiği belirtildi.
Söz konusu olayın, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerde giderek artan gerilimi yansıttığı değerlendirmesine yer verildi.
Avrupalı siyasetçi ve yetkililerin salı günü Siluanov’un G20 kapsamındaki etkinliklere katılmasından rahatsızlık duyduğu belirtilen haberde, Bessent’in ise son görüşmelerden “ağzında buruk bir tatla ayrılanlara”, herkesle iyi ilişkiler kurmak gerektiğini hatırlattığı aktarıldı.
Bessent’in, Ukrayna’daki çatışmanın taraflar arasında temas ve etkileşim olmadan çözüme kavuşturulamayacağını vurguladığı ifade edildi.
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