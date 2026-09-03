https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bati-basini-abd-hazine-bakani-alman-bakan-klingbeilin-siluanova-yonelik-tavrini-kinadi-1108483004.html

Batı basını: ABD Hazine Bakanı, Alman Bakan Klingbeil’in Siluanov’a yönelik tavrını kınadı

Batı basını: ABD Hazine Bakanı, Alman Bakan Klingbeil’in Siluanov’a yönelik tavrını kınadı

Sputnik Türkiye

Bloomberg, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, G20 Maliye Bakanları Toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ile aynı karede yer almayı reddeden... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T21:43+0300

2026-09-03T21:43+0300

2026-09-03T21:43+0300

dünya

scott bessent

abd

rusya

anton siluanov

lars klingbeil

g20 maliye bakanları toplantısı

avrupa

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil’in G20 toplantısında Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov’a karşı sergilediği tutumdan memnun olmadığı belirtti.Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Bessent, Klingbeil’in Rus mevkidaşına yönelik “uzlaşmaz ve açıkça çatışmacı” yaklaşımı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.Haberde, Klingbeil’in G20 katılımcılarının geleneksel ortak fotoğrafına Siluanov ile birlikte katılmayı reddettiği, bazı Avrupalı katılımcıların da bu tavra destek verdiği belirtildi.Söz konusu olayın, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerde giderek artan gerilimi yansıttığı değerlendirmesine yer verildi.Avrupalı siyasetçi ve yetkililerin salı günü Siluanov’un G20 kapsamındaki etkinliklere katılmasından rahatsızlık duyduğu belirtilen haberde, Bessent’in ise son görüşmelerden “ağzında buruk bir tatla ayrılanlara”, herkesle iyi ilişkiler kurmak gerektiğini hatırlattığı aktarıldı.Bessent’in, Ukrayna’daki çatışmanın taraflar arasında temas ve etkileşim olmadan çözüme kavuşturulamayacağını vurguladığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/putinin-uc-onemli-aciklamasi-dogrudan-muzakere-batinin-gercek-niyeti-ve-abd-ile-isbirligi-sinyali-1108478794.html

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scott bessent, abd, rusya, anton siluanov, lars klingbeil, g20 maliye bakanları toplantısı, avrupa