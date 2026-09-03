https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bakan-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-yillik-kira-enflasyonu-son-46-ayin-en-dusuk-seviyesine-1108462128.html

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi

Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

2026-09-03T11:33+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

enflasyon

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kira zam oranı

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Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun son 46 ayın en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" dedi. Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyeŞimşek, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.Şimşek, şunları kaydetti:"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html

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