https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/bakan-simsekten-enflasyon-degerlendirmesi-yillik-kira-enflasyonu-son-46-ayin-en-dusuk-seviyesine-1108462128.html
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
2026-09-03T11:33+0300
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enflasyon oranı
enflasyon rakamları
kira artış oranı
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Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun son 46 ayın en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" dedi. Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyeŞimşek, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.Şimşek, şunları kaydetti:"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html
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mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, kira artış oranı, kira zam oranı
mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon oranı, enflasyon rakamları, kira artış oranı, kira zam oranı
Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, temel mal enflasyonunun Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini, yıllık kira enflasyonunun ise son 46 ayın en düşük seviyesine indiğini açıkladı.
Ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık kira enflasyonunun son 46 ayın en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Bakan Şimşek, "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.
Kasım 2020'den sonraki en düşük seviye
Şimşek, sosyal medya hesabından ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 31,5 olarak gerçekleştiğine dikkati çekti.
Şimşek, şunları kaydetti:
"Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz."