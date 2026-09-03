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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/aydinda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1108476581.html
Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Çine ilçesinde orman ve tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
orman i̇şletme müdürlüğü
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
aydın valiliği
yangın
yangın söndürme
yangın felaketi
yangın helikopteri
yangın söndürme uçağı
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Bahçearası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alanın yanı sıra zirai bölgeye de yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı personeli sevk edildi.Alevlere havadan 5 helikopter ve 6 uçakla, karadan ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/boluda-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-1108476235.html
türki̇ye
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orman i̇şletme müdürlüğü, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı
orman i̇şletme müdürlüğü, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, yangın, yangın söndürme, yangın felaketi, yangın helikopteri, yangın söndürme uçağı

Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

17:11 03.09.2026
© Ferdi UzunAydın'da yeni yangın
Aydın'da yeni yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Ferdi Uzun
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Aydın’ın Çine ilçesinde orman ve tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Bahçearası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alanın yanı sıra zirai bölgeye de yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı personeli sevk edildi.
Alevlere havadan 5 helikopter ve 6 uçakla, karadan ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
Bolu’da otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
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