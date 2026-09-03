https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/aydinda-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1108476581.html

Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Aydın'da orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Aydın’ın Çine ilçesinde orman ve tarım arazisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T17:11+0300

2026-09-03T17:11+0300

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türki̇ye

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Bahçearası mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, ormanlık alanın yanı sıra zirai bölgeye de yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı personeli sevk edildi.Alevlere havadan 5 helikopter ve 6 uçakla, karadan ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/boluda-otluk-alanda-baslayan-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-1108476235.html

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