https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/aydaki-gizemli-sarsintilarin-kaynagi-cozuldu-meger-insan-yapimiymis-1108466361.html

Ay'daki gizemli sarsıntıların kaynağı çözüldü: Meğer insan yapımıymış

Ay'daki gizemli sarsıntıların kaynağı çözüldü: Meğer insan yapımıymış

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 2.5 milyar yıldır jeolojik olarak sessiz kabul edilen Ay yüzeyinde kaydedilen gizemli sarsıntıların sır perdesi aralandı. Caltech araştırmacılarının... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

sabah

kaliforniya teknoloji enstitüsü (caltech)

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ay

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Dünya’nın uydusu Ay, yaklaşık 2,5 milyar yıldır aktif volkanlara ya da devasa fay kırılmalarına sahne olmayan son derece dingin bir gök cismi olarak biliniyor. Ancak yüzeyde hissedilemeyecek ölçekteki mikro düzeyli Ay depremleri, bilim insanlarının uzun süredir radarındaydı. Yalıtkan bir atmosferi bulunmayan gök cisminde gündüzleri 121°C'ye varan sıcaklık ile geceleri -97°C'ye kadar inen dondurucu soğuk arasındaki 200 dereceden fazla fark, regolit yüzeyin sürekli genleşip büzülmesine yol açarak doğal termal depremleri tetikliyordu.NASA’nın 1972 yılındaki Apollo 17 görevi kapsamında astronotlar tarafından yüzeye yerleştirilen sismometreler, bu sarsıntıları günü gününe kaydetti. Ekim 1976 ile Mayıs 1977 arasındaki sekiz aylık döneme ait ham veriler, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) bünyesindeki araştırmacılar tarafından modern makine öğrenimi modelleri ile yeniden masaya yatırılana dek arşivlerde bekledi.Doğal alarm sanılıyordu: Sabah depremlerinde gerçekYapay zeka modelleriyle yapılan derinlemesine incelemeler, termal sarsıntıların güneşin doğuşu ve batışıyla kusursuz bir uyum içinde gerçekleştiğini kanıtladı. Ancak sabah saatlerinde kaydedilen sinyaller, akşamki sismik profilden tamamen farklı ve çok daha düzenli bir frekans sergiliyordu.Araştırma ekibi, bu muntazam sarsıntıların jeolojik bir tabiat olayına değil, doğrudan insanların geride bıraktığı Apollo 17 iniş aracı üssüne ait olduğunu tespit etti. Güneş ışınları sabah vakti metal iniş takımına çarptığında, aşırı sıcaklık artışı malzemenin hızla genleşmesine ve parçaların mikroskobik düzeyde çıtırdamasına neden oluyordu.Çalışmanın ortak yazarı Allen Husker, perşembe günü yayımlanan raporda bu mekanizmayı şu sözlerle özetledi:Ay üsleri i̇çin kritik veri: Yeraltı suyu ve buz taramasıElde edilen sonuçlar, gelecekte kalıcı Ay üssü kurmayı ve astronotları yeniden uyduya göndermeyi hedefleyen NASA görevleri için hayati önem taşıyor. Yüzeydeki donanımların maruz kaldığı aşırı termal gerilimlerin yeni nesil uzay araçlarının tasarımında mutlaka hesaba katılması gerekiyor.Öte yandan sismik dalgaların maddelerin yoğunluğuna göre hız değiştirmesi, Ay'ın derinliklerine dair bilinmeyenlerin çözülmesinde anahtar rol oynuyor. Husker, ekibin bir sonraki hedefini şu sözlerle aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/muge-anlidaki-ibrahim-ekici-olayi-nedir-ikinci-palu-vakasinda-kan-donduran-itiraf-1108462710.html

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