https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ankarada-39-buyuklugunde-deprem-1108481685.html
Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T20:24+0300
2026-09-03T20:24+0300
2026-09-03T20:24+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 20.11’de kaydedilen depremin 11.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/afad-duyurdu-manisada-deprem-1108467350.html
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika, ankara
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika, ankara
Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 20.11’de kaydedilen depremin 11.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.