https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ankarada-39-buyuklugunde-deprem-1108481685.html

Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Ankara’da 3.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T20:24+0300

2026-09-03T20:24+0300

2026-09-03T20:24+0300

son depremler

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

deprem son dakika

ankara

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.Saat 20.11’de kaydedilen depremin 11.74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/afad-duyurdu-manisada-deprem-1108467350.html

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem, deprem son dakika, ankara