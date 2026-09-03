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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/afad-duyurdu-manisada-deprem-1108467350.html
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Sputnik Türkiye
Manisa'da saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Manisa 3.7 ile sallandı.Manisa'da depremAFAD'ın sosyal medya hesabı Manisa Yunusemre'de saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yemende-6-buyuklugunde-deprem-artci-sarsintilar-meydana-geldi-1108314645.html
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manisa, afad, deprem
manisa, afad, deprem

AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

13:31 03.09.2026 (güncellendi: 13:38 03.09.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Manisa'da saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Manisa 3.7 ile sallandı.

Manisa'da deprem

AFAD'ın sosyal medya hesabı Manisa Yunusemre'de saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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