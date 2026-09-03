https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/afad-duyurdu-manisada-deprem-1108467350.html
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Sputnik Türkiye
Manisa'da saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:31+0300
2026-09-03T13:31+0300
2026-09-03T13:38+0300
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Manisa 3.7 ile sallandı.Manisa'da depremAFAD'ın sosyal medya hesabı Manisa Yunusemre'de saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/yemende-6-buyuklugunde-deprem-artci-sarsintilar-meydana-geldi-1108314645.html
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AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
13:31 03.09.2026 (güncellendi: 13:38 03.09.2026)
Ayrıntılar geliyor
Manisa'da saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabı Manisa Yunusemre'de saat 13.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.