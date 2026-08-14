https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/merkez-bankasi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108002165.html

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21’den yüzde 29,43’e yükseldi. Yıl... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:06+0300

2026-08-14T11:06+0300

2026-08-14T11:06+0300

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piyasa

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enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43’e yükseldi. Ağustos ayı TÜFE artış beklentisi de yüzde 1,44’ten yüzde 1,67’ye çıktı.Ankette dolar/TL, cari açık ve politika faizine ilişkin beklentilerde de değişiklikler görüldü.12 ay sonrası enflasyon beklentisi gerilediKatılımcıların enflasyon beklentileri farklı vadelerde değişiklik gösterdi.TÜFE’de 12 ay sonrası artış beklentisi yüzde 23,95’ten yüzde 23,69’a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,83’ten yüzde 18,03’e yükseldi.Buna göre beklentiler şöyle gerçekleşti:Dolar/TL beklentisi yükseldiAnkette katılımcıların dolar/TL beklentilerinde de yukarı yönlü değişim yaşandı.Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5537’den 51,6567’ye yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 56,6920’den 57,4278’e çıktı.Cari açık beklentisi 50,2 milyar dolara çıktıBir önceki anket döneminde 49,3 milyar dolar seviyesinde bulunan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, ağustos anketinde 50,2 milyar dolara yükseldi.Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi de 43,3 milyar dolardan 44,4 milyar dolara çıktı.2026 büyüme beklentisi yüzde 3,1’de kaldıGayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisinde cari yıl için değişiklik olmadı. Katılımcıların cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,1 olarak sabit kaldı.Gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,1’den yüzde 4’e geriledi.Politika faizi beklentileri açıklandıTCMB’nin politika faizine ilişkin beklentiler de ankette yer aldı.Katılımcıların ilk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu. İkinci toplantı için beklenti yüzde 36,13, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,25 olarak kaydedildi.12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,59’a yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-fiyati-artik-o-belirleyecek-1107999453.html

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merkez, merkez bankası, piyasa, dolar, enflasyon