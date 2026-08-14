Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/merkez-bankasi-acikladi-piyasanin-enflasyon-ve-dolar-beklentisi-belli-oldu-1108002165.html
Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21’den yüzde 29,43’e yükseldi. Yıl... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T11:06+0300
2026-08-14T11:06+0300
ekonomi̇
merkez
merkez bankası
piyasa
dolar
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104203383_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_44b8451298b302ba937a3e6d578de525.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43’e yükseldi. Ağustos ayı TÜFE artış beklentisi de yüzde 1,44’ten yüzde 1,67’ye çıktı.Ankette dolar/TL, cari açık ve politika faizine ilişkin beklentilerde de değişiklikler görüldü.12 ay sonrası enflasyon beklentisi gerilediKatılımcıların enflasyon beklentileri farklı vadelerde değişiklik gösterdi.TÜFE’de 12 ay sonrası artış beklentisi yüzde 23,95’ten yüzde 23,69’a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,83’ten yüzde 18,03’e yükseldi.Buna göre beklentiler şöyle gerçekleşti:Dolar/TL beklentisi yükseldiAnkette katılımcıların dolar/TL beklentilerinde de yukarı yönlü değişim yaşandı.Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5537’den 51,6567’ye yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 56,6920’den 57,4278’e çıktı.Cari açık beklentisi 50,2 milyar dolara çıktıBir önceki anket döneminde 49,3 milyar dolar seviyesinde bulunan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, ağustos anketinde 50,2 milyar dolara yükseldi.Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi de 43,3 milyar dolardan 44,4 milyar dolara çıktı.2026 büyüme beklentisi yüzde 3,1’de kaldıGayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisinde cari yıl için değişiklik olmadı. Katılımcıların cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,1 olarak sabit kaldı.Gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,1’den yüzde 4’e geriledi.Politika faizi beklentileri açıklandıTCMB’nin politika faizine ilişkin beklentiler de ankette yer aldı.Katılımcıların ilk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu. İkinci toplantı için beklenti yüzde 36,13, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,25 olarak kaydedildi.12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,59’a yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-fiyati-artik-o-belirleyecek-1107999453.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0c/1104203383_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_29a58c4fbc7fd248bd1a6010c2a607b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez, merkez bankası, piyasa, dolar, enflasyon
merkez, merkez bankası, piyasa, dolar, enflasyon

Merkez Bankası açıkladı: Piyasanın enflasyon ve dolar beklentisi belli oldu

11:06 14.08.2026
© Mustafa ÇiftçiMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Mustafa Çiftçi
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21’den yüzde 29,43’e yükseldi. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,6567’ye, cari açık beklentisi 50,2 milyar dolara çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirilen Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43’e yükseldi. Ağustos ayı TÜFE artış beklentisi de yüzde 1,44’ten yüzde 1,67’ye çıktı.
Ankette dolar/TL, cari açık ve politika faizine ilişkin beklentilerde de değişiklikler görüldü.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi geriledi

Katılımcıların enflasyon beklentileri farklı vadelerde değişiklik gösterdi.
TÜFE’de 12 ay sonrası artış beklentisi yüzde 23,95’ten yüzde 23,69’a gerilerken, 24 ay sonrası beklenti yüzde 17,83’ten yüzde 18,03’e yükseldi.
Buna göre beklentiler şöyle gerçekleşti:

Dönem

Önceki beklenti

Ağustos beklentisi

Ağustos TÜFE artışı

%1,44

%1,67

Yıl sonu TÜFE

%29,21

%29,43

12 ay sonrası TÜFE

%23,95

%23,69

24 ay sonrası TÜFE

%17,83

%18,03

Dolar/TL beklentisi yükseldi

Ankette katılımcıların dolar/TL beklentilerinde de yukarı yönlü değişim yaşandı.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5537’den 51,6567’ye yükseldi. Katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 56,6920’den 57,4278’e çıktı.

Cari açık beklentisi 50,2 milyar dolara çıktı

Bir önceki anket döneminde 49,3 milyar dolar seviyesinde bulunan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, ağustos anketinde 50,2 milyar dolara yükseldi.
Gelecek yıla ilişkin cari açık beklentisi de 43,3 milyar dolardan 44,4 milyar dolara çıktı.

2026 büyüme beklentisi yüzde 3,1’de kaldı

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisinde cari yıl için değişiklik olmadı. Katılımcıların cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,1 olarak sabit kaldı.
Gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4,1’den yüzde 4’e geriledi.

Politika faizi beklentileri açıklandı

TCMB’nin politika faizine ilişkin beklentiler de ankette yer aldı.
Katılımcıların ilk toplantıya ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 oldu. İkinci toplantı için beklenti yüzde 36,13, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,25 olarak kaydedildi.
12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 29,59’a yükseldi.
Vergi, sözleşme, anlaşma, imza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
TÜRKİYE
Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Fiyatı artık o belirleyecek
10:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала