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Yemen'de 6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar meydana geldi
Yemen'de 6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yemen'in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Somali'de de hissedildiği... 28.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-28T11:55+0300
2026-08-28T11:55+0300
son depremler
abd
yemen
aden körfezi
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
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Yemen’in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Ulusal Deprem Bilgi Merkezi verilerine göre deprem, Yemen kıyılarının yaklaşık 173 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.Depremin Yemen’in yanı sıra Somali’de de hissedildiği belirtildi.Yemen medyasında, depremin ardından iki artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/centcom-hurmuz-bogazindaki-uluslararasi-seyrusefer-hatlari-mayinlarin-temizlenmesiyle-acildi-1108313864.html
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abd, yemen, aden körfezi, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
abd, yemen, aden körfezi, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem

Yemen'de 6 büyüklüğünde deprem: Artçı sarsıntılar meydana geldi

11:55 28.08.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
© Fotoğraf
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Yemen'in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Somali'de de hissedildiği, ardından iki artçı sarsıntının kaydedildiği belirtildi.
Yemen’in Hadramevt vilayetine bağlı El-Mukalla kenti açıklarında Aden Körfezi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) bağlı Ulusal Deprem Bilgi Merkezi verilerine göre deprem, Yemen kıyılarının yaklaşık 173 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin Yemen’in yanı sıra Somali’de de hissedildiği belirtildi.
Yemen medyasında, depremin ardından iki artçı sarsıntının meydana geldiği aktarıldı.
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