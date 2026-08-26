https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/chpde-50ye-yakin-isme-kesin-ihrac-talebi-1108269905.html

CHP'de 50'ye yakın isme kesin ihraç talebi

CHP'de 50'ye yakın isme kesin ihraç talebi

Sputnik Türkiye

CHP PM, CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ederken, listede Selin Sayek Böke, Aylin... 26.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-26T18:03+0300

2026-08-26T18:03+0300

2026-08-26T18:03+0300

poli̇ti̇ka

chp

ihraç

parti

chp parti meclisi

kemal kılıçdaroğlu

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CHP PM, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen ve CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.Sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye

chp, ihraç, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu