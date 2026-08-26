https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/chpde-50ye-yakin-isme-kesin-ihrac-talebi-1108269905.html
CHP'de 50'ye yakın isme kesin ihraç talebi
CHP'de 50'ye yakın isme kesin ihraç talebi
Sputnik Türkiye
CHP PM, CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ederken, listede Selin Sayek Böke, Aylin... 26.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-26T18:03+0300
2026-08-26T18:03+0300
2026-08-26T18:03+0300
poli̇ti̇ka
chp
ihraç
parti
chp parti meclisi
kemal kılıçdaroğlu
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CHP PM, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen ve CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.Sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/chp-mutlak-butlan-temyiz-basvurusunu-geri-cekti-1108238481.html
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chp, ihraç, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu
chp, ihraç, parti, chp parti meclisi, kemal kılıçdaroğlu
CHP'de 50'ye yakın isme kesin ihraç talebi
CHP PM, CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk ederken, listede Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı öğrenildi.
CHP PM, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen ve CHP üyesi olmasına rağmen YENİ Parti propagandası yaptığı belirtilen 50 kişiyi Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.
Sevk edilen isimler arasında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner'in de yer aldığı belirtildi.