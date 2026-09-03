https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abden-yeni-gumruk-reformuna-yesil-isik-ticarette-gumruk-vergisi-yukumlulukleri-artacak-1108480448.html

AB’den yeni gümrük reformuna yeşil ışık: Ticarette gümrük vergisi yükümlülükleri artacak

AB’den yeni gümrük reformuna yeşil ışık: Ticarette gümrük vergisi yükümlülükleri artacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret kanalıyla giren ürünlerin denetimini sıkılaştıracak ve gümrük vergisi gelirlerini artıracak kapsamlı gümrük reformu paketine resmi onayı verdi.

2026-09-03T19:38+0300

2026-09-03T19:38+0300

2026-09-03T19:38+0300

ekonomi̇

ab

avrupa birliği

gümrük vergisi

gümrük

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Yeni kurallar doğrultusunda, AB dışından üye ülkelere ürün gönderen e-ticaret platformları hukuki olarak "ithalatçı" statüsüne alınacak. Bu adımla birlikte gümrük beyanlarının yapılması, vergilerin ödenmesi ve ürünlerin AB standartlarına uygunluğunun doğrulanması doğrudan bu platformların sorumluluğunda olacak.Sorumluluklarını ihlal eden şirketleri ise caydırıcı cezalar bekliyor:1 Kasım 2026'da işlem ücreti başlıyorKüçük paket trafiğinin getirdiği denetim maliyetlerini karşılamak amacıyla 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren AB genelinde maktu bir işlem ücreti uygulanacak. Miktarı AB Komisyonu tarafından açıklanacak olan bu ücret, sınır ötesi e-ticaretin maliyet tabanını doğrudan etkileyecek.Fransa'da yeni merkez kuruluyorReformun operasyonel ayağını yönetmek üzere 2027 yılında Fransa'nın Lille kentinde AB Gümrük Otoritesi faaliyete geçecek. Kurum, yeni oluşturulacak AB Gümrük Veri Merkezi üzerinden tüm ithalat ve ihracat verilerini anlık analiz edecek.Sistemde mevzuata tam uyum sağlayan ve "güvenilir" olarak sınıflandırılan e-ticaret şirketleri ise basitleştirilmiş gümrük prosedürlerinden yararlanabilecek.Hedefte Çin menşeili paketler var AB verilerine göre, 2025 yılında Birlik sınırlarından gümrük işlemine tabi tutularak geçen 6 milyar e-ticaret paketinin yüzde 90'ından fazlası Çin menşeili oldu. Toplamda 31 milyar avro gümrük vergisinin toplandığı bu pazarda, yeni reformun vergi kayıplarını sıfırlaması ve AB içindeki üreticileri haksız rekabetten koruması hedefleniyor.

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ab, avrupa birliği, gümrük vergisi, gümrük