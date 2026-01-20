https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/polonyadan-dikkat-ceken-karar-cin-menseli-araclara-askeri-us-yasagi-1102891453.html
Polonya’dan dikkat çeken karar: Çin menşeli araçlara askeri üs yasağı
Polonya medyasına göre, geçen hafta bazı askeri tesislerde, personelin kullandığı Çin üretimi araçların girişine izin verilmemeye başlandı. Konuyla ilgili ilk haber, İçişleri Bakanlığı'nın askeri alanlar ve kritik altyapının korunmasına yönelik güvenlik gerekliliklerini sıkılaştırması sonrası geldi.Savunma Bakanlığı, Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nin (SKW) 2025 yılında, "Çin'de üretilen çeşitli cihazların kullanımından kaynaklanan tehditlerle bağlantılı olarak askeri tesislerin nasıl korunacağına dair kılavuzlar yayınladığını" bildirdi. Bakanlık, görüntü ve ses kaydedicilerle donatılmış tüm araçların bu kısıtlamalara tabi olduğunu belirtti.Tesla örneği ve genişleyen yasakBir başka haber servisi, Tesla marka bir elektrikli aracın da Varşova'daki bir zırhlı tugayın üssüne girişinin engellendiği bir vakadan haberdar edildiğini duyurdu. Doğu Araştırmaları Merkezi'nden (OSW) bir uzman, Tesla'nın bazı araçlarını Çin'de ürettiğini ve orada bir veri merkezi işlettiğini hatırlatarak bu karara dikkat çekti.Polonya Basın Ajansı'na (PAP) yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı sadece üslerin değil, yakınlarındaki otopark gibi alanları da kapsayacak şekilde, "Çin yapımı araçların korunan askeri birlik ve tesislere girişini kısıtlamak için" daha kapsamlı bir politika üzerinde çalıştığını teyit etti.Çin: Güvenlik konsepti suistimal edilmemeliÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya dair açıklamasında, Polonya'daki gelişmelerin 'not edildiğini' ifade etti ve "ulusal güvenlik konseptinin suistimal edilmesinin durdurulması gerektiği" uyarısında bulundu.İstatistiklere göre Polonya'da Çin markası araç satışları 2025 yılında hızla arttı. 2025 yılı boyunca, yeni kayıt olan binek otomobillerin yüzde 14.5'i Çin markalarından oluştu.
19:10 20.01.2026 (güncellendi: 19:11 20.01.2026)
Polonya medyasına göre, geçen hafta bazı askeri tesislerde, personelin kullandığı Çin üretimi araçların girişine izin verilmemeye başlandı. Konuyla ilgili ilk haber, İçişleri Bakanlığı'nın askeri alanlar ve kritik altyapının korunmasına yönelik güvenlik gerekliliklerini sıkılaştırması sonrası geldi.
Savunma Bakanlığı, Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nin (SKW) 2025 yılında, "Çin'de üretilen çeşitli cihazların kullanımından kaynaklanan tehditlerle bağlantılı olarak askeri tesislerin nasıl korunacağına dair kılavuzlar yayınladığını" bildirdi. Bakanlık, görüntü ve ses kaydedicilerle donatılmış tüm araçların bu kısıtlamalara tabi olduğunu belirtti.
Tesla örneği ve genişleyen yasak
Bir başka haber servisi, Tesla marka bir elektrikli aracın da Varşova'daki bir zırhlı tugayın üssüne girişinin engellendiği bir vakadan haberdar edildiğini duyurdu. Doğu Araştırmaları Merkezi'nden (OSW) bir uzman, Tesla'nın bazı araçlarını Çin'de ürettiğini ve orada bir veri merkezi işlettiğini hatırlatarak bu karara dikkat çekti.
Polonya Basın Ajansı'na (PAP) yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı sadece üslerin değil, yakınlarındaki otopark gibi alanları da kapsayacak şekilde, "Çin yapımı araçların korunan askeri birlik ve tesislere girişini kısıtlamak için" daha kapsamlı bir politika üzerinde çalıştığını teyit etti.
Çin: Güvenlik konsepti suistimal edilmemeli
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuya dair açıklamasında, Polonya'daki gelişmelerin 'not edildiğini' ifade etti ve "ulusal güvenlik konseptinin suistimal edilmesinin durdurulması gerektiği" uyarısında bulundu.
İstatistiklere göre Polonya'da Çin markası araç satışları 2025 yılında hızla arttı. 2025 yılı boyunca, yeni kayıt olan binek otomobillerin yüzde 14.5'i Çin markalarından oluştu.