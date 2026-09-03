https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdde-silahli-saldiri-2si-polis-memuru-olmak-uzere-cok-sayida-kisi-yaralandi-1108449406.html

ABD'de silahlı saldırı: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T03:15+0300

2026-09-03T03:15+0300

2026-09-03T03:15+0300

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abd

minnesota

minneapolis

silahlı saldırı

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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananlar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi. Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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abd, minnesota, minneapolis, silahlı saldırı