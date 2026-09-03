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ABD'de silahlı saldırı: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı
ABD'de silahlı saldırı: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı
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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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minneapolis
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ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananlar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi. Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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abd, minnesota, minneapolis, silahlı saldırı
abd, minnesota, minneapolis, silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı: 2'si polis memuru olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı

03:15 03.09.2026
© REUTERS ABC affiliate KSTPABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı
ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© REUTERS ABC affiliate KSTP
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ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kent merkezinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda yaralananlar arasında iki polis memurunun da bulunduğu belirtildi.
Minnesota Valisi Tim Walz yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız.
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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