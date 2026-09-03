https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abd-lazer-silahlari-icin-ilk-uretim-sozlesmesini-imzaladi-1108450363.html
ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı
ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD Ordusu, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmeyi imzaladı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T05:15+0300
2026-09-03T05:15+0300
2026-09-03T05:16+0300
dünya
abd
abd ordusu
lazer silahları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_2d5f4678a600747f887d87c89acb193e.jpg
ABD Ordusu, İHA tehditlerine karşı kullanılacak yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmesini imzaladığını duyurdu.Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kalıcı Yüksek Enerjili Lazer programı kapsamında üretim için merkezi New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bulunan AeroVironment, Inc. (AV) şirketine yeni bir işlem anlaşması verildiği belirtildi.Açıklamada ABD Ordusu, geliştirilen lazer sistemlerinin insansız hava araçlarının füzelere kıyasla daha düşük maliyetle etkisiz hale getirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_56ed857e38f5890888fbafa272bf1a38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd ordusu, lazer silahları
abd, abd ordusu, lazer silahları
ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı
05:15 03.09.2026 (güncellendi: 05:16 03.09.2026)
ABD Ordusu, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmeyi imzaladı.
ABD Ordusu, İHA tehditlerine karşı kullanılacak yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmesini imzaladığını duyurdu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kalıcı Yüksek Enerjili Lazer programı kapsamında üretim için merkezi New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bulunan AeroVironment, Inc. (AV) şirketine yeni bir işlem anlaşması verildiği belirtildi.
Açıklamada ABD Ordusu, geliştirilen lazer sistemlerinin insansız hava araçlarının füzelere kıyasla daha düşük maliyetle etkisiz hale getirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.