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ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı
ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı
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ABD Ordusu, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmeyi imzaladı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
abd ordusu
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ABD Ordusu, İHA tehditlerine karşı kullanılacak yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmesini imzaladığını duyurdu.Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kalıcı Yüksek Enerjili Lazer programı kapsamında üretim için merkezi New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bulunan AeroVironment, Inc. (AV) şirketine yeni bir işlem anlaşması verildiği belirtildi.Açıklamada ABD Ordusu, geliştirilen lazer sistemlerinin insansız hava araçlarının füzelere kıyasla daha düşük maliyetle etkisiz hale getirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html
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abd, abd ordusu, lazer silahları
abd, abd ordusu, lazer silahları

ABD, lazer silahları için ilk üretim sözleşmesini imzaladı

05:15 03.09.2026 (güncellendi: 05:16 03.09.2026)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinABD + bayrağı
ABD + bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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ABD Ordusu, insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek üzere geliştirilen yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmeyi imzaladı.
ABD Ordusu, İHA tehditlerine karşı kullanılacak yüksek enerjili lazer sistemlerinin üretimi için ilk sözleşmesini imzaladığını duyurdu.
Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kalıcı Yüksek Enerjili Lazer programı kapsamında üretim için merkezi New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde bulunan AeroVironment, Inc. (AV) şirketine yeni bir işlem anlaşması verildiği belirtildi.
Açıklamada ABD Ordusu, geliştirilen lazer sistemlerinin insansız hava araçlarının füzelere kıyasla daha düşük maliyetle etkisiz hale getirilmesine imkan sağlayacağını belirtti.
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