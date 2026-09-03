https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/70-yildir-kesmiyor-biyiklari-15-metreye-ulasti-cok-gizli-bakimlar-yapiyorum-1108471877.html

70 yıldır kesmiyor, bıyıkları 1.5 metreye ulaştı: 'Çok gizli bakımlar yapıyorum'

70 yıldır kesmiyor, bıyıkları 1.5 metreye ulaştı: 'Çok gizli bakımlar yapıyorum'

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan "Horasanlı Pala" lakaplı Hacı Kırmaç, dedesi ve babasından miras kalan bıyık tutkusunu gençlik yıllarından bu yana... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T15:15+0300

2026-09-03T15:15+0300

2026-09-03T15:29+0300

yaşam

bıyık

rekor

erzurum

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Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 43 torun sahibi Hacı Kırmaç yıllardır bıyıklarını kesmiyor.Bıyıklarıyla tanınıyorİlçe merkezinde yaşayan Kırmaç, gençlik yıllarından bu yana uzattığı, geçmişte 1,5 metreye kadar ulaşan bıyıklarıyla tanınıyor.Dedesinden babasına, babasından da kendisine uzanan bıyık sevgisini sürdüren Kırmaç, 1980'li yıllarda televizyonda izlediği bir bıyık yarışmasının ardından bıyıklarını daha da uzatmaya karar verdi.Yıllar içinde ilçenin tanınan simalarından biri haline gelen ve "Horasanlı Pala" lakabıyla anılmaya başlayan Kırmaç, 70 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğine oğlu ile birlikte işlettiği dükkanda devam ediyor.Bıyık sevdası ne zaman başladı?Dedesi ile babasının bıyıklarının uzun olduğunu ve o zamandan bu yana bıyık sevdasıyla yaşadığını ifade eden Kırmaç, "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı. 'Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım' dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım." diye konuştu.'Ne yaşımı tam söylerim ne bakım ilaçlarımı'Bıyıklarını çok sevdiğini vurgulayan Kırmaç, şunları kaydetti:

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