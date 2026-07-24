https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/60-milyonluk-yildizin-sac-stilinin-ardindaki-hikaye-keske-param-olmasaydi-oglum-saglikli-olsaydi-1107514306.html

60 milyonluk yıldızın saç stilinin ardındaki hikaye: 'Keşke param olmasaydı oğlum sağlıklı olsaydı'

60 milyonluk yıldızın saç stilinin ardındaki hikaye: 'Keşke param olmasaydı oğlum sağlıklı olsaydı'

Sputnik Türkiye

Real Madrid'in 60 milyon euroluk yıldızı Marc Cucurella ve ve eşi Claudia Rodriguez saç stilinin ardındaki duygusal hikayeyi açıkladı. 24.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-24T11:11+0300

2026-07-24T11:11+0300

2026-07-24T11:11+0300

spor

marc cucurella

otizm

futbol

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Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Marc Cucurella aile hayatını anlattı. Cucurella, ve eşi Claudia Rodriguez, büyük oğulları Mateo’ya konulan otizm teşhisi sonrasında yaşadıkları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.Saçlarını neden kestirmiyor?Cucurella'nın saçlarının uzun ve dağınık olmasının hikayesi, duygusal bir çıktı.28 yaşındaki futbolcu, parası ve lüks hayatının yerine oğlunun sağlıklı olmasını tercih edeceğini vurguladı.Cucurella verdiği röportajda "Otizmli bir oğlum var, keşke hiç param olmasaydı da oğlum sağlıklı olsaydı. Saçlarımı o sevdiği için uzatıyorum; bir de bir an beni unutursa tanıyabilsin diye…Beni unutursa saçlarımdan hatırlasın diyerek saçlarımı kesmiyorum. Bu maçlarda beni kolay bulmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.Cucurella ve Rodriguez çiftinin Mateo, Roio ve Bella olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.Piyasa değeri 60 milyon euro olan yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Chelsea'den 55 milyon euro karşılığında Mourinho'nun takımı Real Madrid'e transfer olmuştu.Futbola Espanyol altyapısında başlayan İspanyol futbolcu ardından Barcelona, Eibar, Gatafe, Brighton ve Chelsea formaları giymişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/arastirma-otizm-tanisinda-kiz-cocuklari-daha-gec-teshis-ediliyor-1103280686.html

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marc cucurella, otizm, futbol