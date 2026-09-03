https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/30lu-yumurtanin-fiyati-icin-dikkat-ceken-rakam-uretici-acikladi-1108464583.html

30’lu yumurtanın fiyatı için dikkat çeken rakam: Üretici açıkladı

30’lu yumurtanın fiyatı için dikkat çeken rakam: Üretici açıkladı

Sputnik Türkiye

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, arz-talep dengesinin oluştuğunu belirterek yumurta fiyatlarında bundan sonra olağanüstü bir artış... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T12:40+0300

2026-09-03T12:40+0300

2026-09-03T12:40+0300

ekonomi̇

yumurta

enflasyon

zam

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Afyon, Türkiye Ziraat Odaları Birliğince (TZOB) ağustosta markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün yumurta olduğunun açıklanmasına ilişkin konuştu.Yumurtada arz fazlasıMayıs ayında kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişmesiyle yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesi nedeniyle fiyatlarda bir düşüş yaşandığını ifade eden Afyon, üreticiden kolisi 60 liraya çıkan yumurtanın marketlerde 90-110 lira bandında satıldığını, bu fiyatlara bakıldığında üreticinin zarar ettiğini belirtti.Afyon, başka isimlerle adlandırılan yumurtaların bazı semtlerdeki marketlerde yüksek, kontrolsüz fiyatlara satıldığını belirterek, “Bu fiyatlara tüketici dikkat etmeli. En bilinçli denetçi tüketicidir.” dedi.Yem fiyatları düşecek mi?Yumurtadaki fiyat artışlarının zam olarak anılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Afyon, şunları kaydetti:30'lu yumurta fiyatı ne kadar?Üreticiden şu an yumurtanın çıkışının 3 lira olduğunu, 4,5 liranın altında satılması durumunda üreticinin zarar edeceğini belirten Afyon, “Üreticiden 4,5 liraya çıkıp markette 6 lira olursa ideal rakamlardır. Bu da kolisi 180 lira demektir. 180 liranın bir miktar altında, çok cüzi üstünde idealdir. Kilogram fiyatı 80-90 lira arasındaki yumurtalar vatandaşımızı da rahatsız etmez, üreticiyi de mağdur etmez. 30’lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normaldir.” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html

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yumurta, enflasyon, zam