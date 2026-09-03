30’lu yumurtanın fiyatı için dikkat çeken rakam: Üretici açıkladı
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Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı İbrahim Afyon, arz-talep dengesinin oluştuğunu belirterek yumurta fiyatlarında bundan sonra olağanüstü bir artış beklemediklerini söyledi. Afyon, 30’lu yumurta için 160-180 lira bandının normal olduğunu belirtirken, yem maliyetlerinin üretici üzerindeki baskısına da dikkat çekti.
Afyon, Türkiye Ziraat Odaları Birliğince (TZOB) ağustosta markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürünün yumurta olduğunun açıklanmasına ilişkin konuştu.
Yumurtada arz fazlası
Mayıs ayında kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişmesiyle yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesi nedeniyle fiyatlarda bir düşüş yaşandığını ifade eden Afyon, üreticiden kolisi 60 liraya çıkan yumurtanın marketlerde 90-110 lira bandında satıldığını, bu fiyatlara bakıldığında üreticinin zarar ettiğini belirtti.
“Mayıs çukurundan sonra, haziranda kısım hayvan kesime gitti. İhracat olmadığı için, maliyeti kurtarmadığı için bir kısım üretici hayvanlarını kesti. Bir ara boşluk oldu. Şu anda geriden yetişen hayvanlarımız onları tamamladı. Şu anda üretim fazlamız var. Düşen fiyatlar karşısında hareketlilik döneminde bir kısım fiyat artışı oluyor ama üretici maliyetine hâlâ çıkamıyor. Bu açıklanan son TZOB verilerinin artışı, hazirandan temmuza yansıyan temmuz ayındaki fiyatlardır. Şu an öyle bir durum yok. Havaların serinlemesiyle artık arzla tüketim birbirini dengeledi. Yumurta üretiminde hiçbir sorun yok. Fazlalığımız var.”
Afyon, başka isimlerle adlandırılan yumurtaların bazı semtlerdeki marketlerde yüksek, kontrolsüz fiyatlara satıldığını belirterek, “Bu fiyatlara tüketici dikkat etmeli. En bilinçli denetçi tüketicidir.” dedi.
Yem fiyatları düşecek mi?
Yumurtadaki fiyat artışlarının zam olarak anılmasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Afyon, şunları kaydetti:
“Evet, artış var ama yüzde 50 zarar eden üretici yüzde 50 fiyat artışı yapınca zam geldi diye suçlanması bizi rahatsız etmekte. Yüzde 50 zarar eden ürün yüzde 50 zam ettiği zaman zarardan çıkmıyor. Maliyetine dahi ulaşmıyor. O yüzden bizim devlet tarafından korunmamız gerekiyor. Yem maliyetlerimizin, girdilerimizin biraz desteklenmesi gerekir. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ile yapacağı görüşmelerde yeni bir tahıl koridoru bizim yem maliyetlerimizin yukarıya çıkışını durduracak. Mümkünse biraz da indirecek. Yem maliyetleri bizim yumurtada maliyetimizin yüzde 80 kısmını kapsıyor.”
30'lu yumurta fiyatı ne kadar?
Üreticiden şu an yumurtanın çıkışının 3 lira olduğunu, 4,5 liranın altında satılması durumunda üreticinin zarar edeceğini belirten Afyon, “Üreticiden 4,5 liraya çıkıp markette 6 lira olursa ideal rakamlardır. Bu da kolisi 180 lira demektir. 180 liranın bir miktar altında, çok cüzi üstünde idealdir. Kilogram fiyatı 80-90 lira arasındaki yumurtalar vatandaşımızı da rahatsız etmez, üreticiyi de mağdur etmez. 30’lu yumurtanın 180 liraya marketlerde olması gayet normaldir.” diye konuştu.