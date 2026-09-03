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100 yıl sonra bir ilk: Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada
100 yıl sonra bir ilk: Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın portesi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan özel tasarım 1 dolarlık madeni parada yer aldı. Trump, yaklaşık bir... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:46+0300
2026-09-03T10:46+0300
dünya
donald trump
abd
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ABD Darphanesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı özel tasarım 1 dolarlık madeni paraları satışa çıkardı. ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan madeni paranın üzerinde Trump'ın portresinin yanı sıra "Liberty" (Özgürlük) ve "In God We Trust" (Tanrıya Güveniriz) ifadeleri bulunuyor.ABD Darphanesi, özel tasarımın ülkenin yaklaşan 250. yıl dönümünün "ruhunu, gururunu ve mirasını" yansıttığını belirtti.Trump, 100 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiTrump'ın portresinin madeni para üzerinde yer alması, yaklaşık 100 yıl sonra bir ilki beraberinde getirdi. ABD'de yaşayan kişilerin banknotlarda portrelerinin kullanılmasını yasaklayan federal düzenlemeler bulunuyor. Ancak bu yasak geleneksel olarak madeni paraları kapsamıyor.Daha önce 1926'da, ABD'nin kuruluşunun 150. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan yarım dolarlık madeni parada dönemin başkanı Calvin Coolidge'in portresi kullanılmıştı. Böylece Coolidge, ABD para biriminde yer alan önceki hayattaki başkan olmuştu.Trump'ın portresinin yer aldığı yeni madeni paralar, 25'li rulolar halinde 61 dolar, 100'lük paketler halinde ise 154,50 dolar fiyatla satışa sunuldu. Satışa çıktıktan birkaç saat içinde ABD Darphanesi'nin internet sitesinde ürünlerin stokta olmadığı görüldü.Madeni paralar ayrıca başkent Washington DC'deki ABD Darphanesi mağazasında bulunan otomatlarda da satışa çıkarıldı.Madeni parada altın bulunmuyorAltın renginde tasarlanan 1 dolarlık madeni paralar gerçek altın içermiyor. ABD Darphanesi'ne göre madeni paraların yüzde 88,5'i bakırdan, geri kalanı ise çinko, manganez ve nikelden oluşuyor.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mayıs ayında Trump'ın portresinin yer alacağı yeni 250 dolarlık banknot çıkarılması üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.Ancak ABD federal yasaları, hayattaki kişilerin portrelerinin ABD banknotlarında kullanılmasını yasaklıyor. Trump'a yakın Kongre üyeleri bu yasağa istisna getirilmesi için yasa tasarısı sunmuş olsa da teklif henüz ilerlemedi.Trump yönetimi ise 2020'de yürürlüğe giren ve madeni paraların yeniden tasarlanmasını düzenleyen yasaya işaret ediyor. Söz konusu yasa, hayattaki kişilerin portrelerinin madeni paraların arka yüzünde kullanılmasını yasaklarken, Trump'ın portresinin bulunduğu ön yüzü açıkça kapsamıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdde-yildirimin-carptigi-adam-yara-almadan-kurtuldu-1108439342.html
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donald trump, abd, scott bessent
donald trump, abd, scott bessent

100 yıl sonra bir ilk: Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada

10:46 03.09.2026
© REUTERS Kylie CooperTrump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk
Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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ABD Başkanı Donald Trump'ın portesi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan özel tasarım 1 dolarlık madeni parada yer aldı. Trump, yaklaşık bir asır sonra ABD'nin para biriminde yer alan ilk hayattaki başkan oldu.
ABD Darphanesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı özel tasarım 1 dolarlık madeni paraları satışa çıkardı.
ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan madeni paranın üzerinde Trump'ın portresinin yanı sıra "Liberty" (Özgürlük) ve "In God We Trust" (Tanrıya Güveniriz) ifadeleri bulunuyor.
ABD Darphanesi, özel tasarımın ülkenin yaklaşan 250. yıl dönümünün "ruhunu, gururunu ve mirasını" yansıttığını belirtti.

Trump, 100 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

© AP staffTrump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk
Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Trump'ın portresi 1 dolarlık madeni parada: 100 yıl sonra bir ilk
© AP staff
Trump'ın portresinin madeni para üzerinde yer alması, yaklaşık 100 yıl sonra bir ilki beraberinde getirdi. ABD'de yaşayan kişilerin banknotlarda portrelerinin kullanılmasını yasaklayan federal düzenlemeler bulunuyor. Ancak bu yasak geleneksel olarak madeni paraları kapsamıyor.
Daha önce 1926'da, ABD'nin kuruluşunun 150. yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan yarım dolarlık madeni parada dönemin başkanı Calvin Coolidge'in portresi kullanılmıştı. Böylece Coolidge, ABD para biriminde yer alan önceki hayattaki başkan olmuştu.
Trump'ın portresinin yer aldığı yeni madeni paralar, 25'li rulolar halinde 61 dolar, 100'lük paketler halinde ise 154,50 dolar fiyatla satışa sunuldu. Satışa çıktıktan birkaç saat içinde ABD Darphanesi'nin internet sitesinde ürünlerin stokta olmadığı görüldü.
Madeni paralar ayrıca başkent Washington DC'deki ABD Darphanesi mağazasında bulunan otomatlarda da satışa çıkarıldı.

Madeni parada altın bulunmuyor

Altın renginde tasarlanan 1 dolarlık madeni paralar gerçek altın içermiyor. ABD Darphanesi'ne göre madeni paraların yüzde 88,5'i bakırdan, geri kalanı ise çinko, manganez ve nikelden oluşuyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mayıs ayında Trump'ın portresinin yer alacağı yeni 250 dolarlık banknot çıkarılması üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.
Ancak ABD federal yasaları, hayattaki kişilerin portrelerinin ABD banknotlarında kullanılmasını yasaklıyor. Trump'a yakın Kongre üyeleri bu yasağa istisna getirilmesi için yasa tasarısı sunmuş olsa da teklif henüz ilerlemedi.
Trump yönetimi ise 2020'de yürürlüğe giren ve madeni paraların yeniden tasarlanmasını düzenleyen yasaya işaret ediyor. Söz konusu yasa, hayattaki kişilerin portrelerinin madeni paraların arka yüzünde kullanılmasını yasaklarken, Trump'ın portresinin bulunduğu ön yüzü açıkça kapsamıyor.
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