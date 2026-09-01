Putin: ŞİÖ, dünyanın en güçlü bölgesel yapılarından biri
23:16 01.09.2026 (güncellendi: 00:23 02.09.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevPutin, ŞİÖ Zirvesi'nde konuşmasını yapıyor
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu belirterek, örgütün genişleme sürecinin aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, örgütün uluslararası sistemdeki konumuna ve gelecekteki genişleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ŞİÖ’nün en güçlü bölgesel yapılardan biri olduğunu belirten Putin, örgüt üyesi ülkelerin dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üçte birini ürettiğini ve önemli doğal kaynaklara sahip olduğunu ifade etti.
ŞİÖ’nün genişlemesinin örgütün daimi üyelerinin alacağı kararlara bağlı olduğunu kaydeden Rus lider, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.
Putin, “Örgütün amorf bir yapıya dönüşmesine izin vermemek için genişleme sürecinde acele edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.
ŞİÖ bünyesinde hiçbir ülkenin diğerine iradesini dayatmadığını savunan Putin, örgüt içinde alınan tüm kararların üye ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.
'Ukrayna konusundaki müzakere süreci şu anda donmuş durumda'
Putin, ABD ile ilişkiler konusunda, istihbarat servisleri temsilcileri arasındaki temasların her zaman sürdürüldüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, ABD’lilerle Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ayrıca şunları kaydetti:
Her türlü müzakerenin somut bir içeriğe sahip olması gerekir.
Ukrayna konusundaki müzakere süreci şu anda donmuş durumda.
Witkoff ve Kushner, Rusya’da her zaman memnuniyetle karşılanan isimler; Moskova onlarla çalışmaktan memnuniyet duyuyor.
'Özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerinin taarruz hızı artıyor'
Rusya Devlet Başkanı, basın toplantısından önce Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile operasyonun seyri hakkında görüştüğünü, ayrıca farklı kaynaklardan bilgi aldığını belirtti.
Ağustosta Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) 270 kilometrekarelik alan ve 15 yerleşim birimi Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rus birlikleri Slovyansk ve Kramatorsk’un doğu eteklerine, Drujkovka’nın ise güney eteklerine ilerliyor.
Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, farklı kritik yönlerde ilerliyor ve Dobropillya’da sokak çatışmaları yürütüyor.
Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, Oskol Nehri’nin doğu kıyısında büyük bir Ukrayna askeri grubunu kuşattı ve etkisiz hale getirme operasyonuna başladı.
Rus ordusunun Sumi’deki çevre yoluna ulaşmasına 12 kilometre kaldı.
Rus birlikleri, Sumi ve Harkov bölgelerinin sınır kesimlerinde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Rus birlikleri Zaporojye yönünde aktif taarruz yürütüyor; ağustosta dokuz yerleşim biriminin kontrolü ele geçirildi.
‘Orduya Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları düzenlenmesi talimatı verildi’
Rus ordusuna, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik geniş çaplı misilleme saldırıları düzenlenmesi talimatı verildi.
Moskova’nın Leipzig’teki insansız hava aracı olayıyla suçlanmasını, Almanya’nın içinde bulunduğu ağır koşullarla ilişkilendiriyorum.
Almanya Başbakanı ülke vatandaşlarının çıkarlarını savunmuyor, onları pazarlık konusu yapıyor. Almanların yaşam standardı düşüyor, insanlar işlerini kaybediyor.
Zelenskiy’nin Rus hava yolu şirketlerine yönelik tehditlerini devlet terörizmi girişimi olarak değerlendiriyorum.
Ukrayna, müzakerelerin ve yüz yüze görüşmelerin yeniden başlamasını istiyor. Ancak teröristlerle müzakere edilmez.
Barışçıl çözümü görüşebilmek için Ukrayna’da muhataplara ihtiyacımız var.
Moskova, rejim temsilcilerine yönelik saldırılar düzenlemiyor.