https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-sio-dunyanin-en-guclu-bolgesel-yapilarindan-biri-1108416746.html

Putin: ŞİÖ, dünyanın en güçlü bölgesel yapılarından biri

Putin: ŞİÖ, dünyanın en güçlü bölgesel yapılarından biri

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin küresel ekonominin üçte birini oluşturduğunu belirterek, örgütün genişleme... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T23:16+0300

2026-09-01T23:16+0300

2026-09-02T00:23+0300

dünya

vladimir putin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

kırgızistan

basın toplantısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, örgütün uluslararası sistemdeki konumuna ve gelecekteki genişleme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.ŞİÖ’nün en güçlü bölgesel yapılardan biri olduğunu belirten Putin, örgüt üyesi ülkelerin dünya gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık üçte birini ürettiğini ve önemli doğal kaynaklara sahip olduğunu ifade etti.ŞİÖ’nün genişlemesinin örgütün daimi üyelerinin alacağı kararlara bağlı olduğunu kaydeden Rus lider, bu sürecin dikkatli yürütülmesi gerektiğini vurguladı.Putin, “Örgütün amorf bir yapıya dönüşmesine izin vermemek için genişleme sürecinde acele edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu.ŞİÖ bünyesinde hiçbir ülkenin diğerine iradesini dayatmadığını savunan Putin, örgüt içinde alınan tüm kararların üye ülkelerin ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.'Ukrayna konusundaki müzakere süreci şu anda donmuş durumda'Putin, ABD ile ilişkiler konusunda, istihbarat servisleri temsilcileri arasındaki temasların her zaman sürdürüldüğünü söyledi.Rusya Devlet Başkanı, ABD’lilerle Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin ayrıca şunları kaydetti:'Özel askeri operasyon bölgesindeki Rus birliklerinin taarruz hızı artıyor'Rusya Devlet Başkanı, basın toplantısından önce Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile operasyonun seyri hakkında görüştüğünü, ayrıca farklı kaynaklardan bilgi aldığını belirtti.‘Orduya Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları düzenlenmesi talimatı verildi’

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putinden-sio-zirvesinde-aciklamalar-cok-kutuplu-dunyanin-etkili-bir-merkezi-haline-geldik-1108391807.html

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vladimir putin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, basın toplantısı