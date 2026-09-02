“Montrö’nün ruhu Karadeniz’in güvenliğidir, Türkiye buna aykırı hareket etmemeli”

“Türkiye son gelişmeleri takip ediyordur ancak ülkenin ulusal çıkarlarıyla uyumlu bir politika ortaya konmuyor. 2023’e kadar izlenen akıllı, çok kutupluluğunun ruhuna uygun dış politikadan vazgeçilmiş durumda. Amerikancı bir politika var. Bunu marifet sanıyorlar. Suriye’deki yönetimin devrilmesi sürecinden itibaren bu iş zirveye çıktı. 2024’ün haziran ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin’e giderek çok kutupluluk mesajı verdi. Fidan, ‘Emperyalist ülkelerin kurdukları düzenin devam ettirilmesi için çaba gösterilmesini doğru bulmuyoruz’ dedi. Çinliler de bunu onayladılar. Sonra Fidan Türkiye’nin BRICS’e müracaat edeceğini açıkladı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp BRICS için Rusya’ya gitti. Bu Putin tarafından da kabul edildi. O sıralarda Fidan’ın mesajlarını hükümetin öncü gazetesi hiç görmedi. Gezi biter bitmez Çin aleyhine ön sayfa haberi yayınladı. Çin ile ilgili Batı’da üretilen içi boş lafları verdiler. Fidan bu mesajları verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Suryie Devlet Başkanı Sayın Esed’ ile görüşebileceğini söyledi. ‘Rejim’ kelimesini dahi kullanmadı. Aynı haftalarda Hakan Fidan, Suriye ile uzlaşılamayacağını söyledi ve uzlaşılamayacağını ifade etti. Bu iyi polis kötü polis oyunu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan buna pek uygun birisi değil gibi. Sonuçta Hakan Fidan, bizim de katkımızla Suriye’deki yönetim devrildiğinde zafer kazanmış Romalı general kadar mutlu görünüyordu. ‘İsrail Hizbullah’ı bitiriyor ardından İran’ı halledecekler’ diye düşündü. 28 Şubat’taki İran’a dönük saldırıların ardından İran’ın çökeceğini düşündü. Bu çok acemice bir analizdi. Bu mantık aynı zamanda fena halde Ukraynacı çizgiye de döndü. Hazirandan altı ya da sekiz ay sonra Amerikancı çizgiye geldiler. Bütün bunlarda Ukraynacılık oynayıp Rusya’yı karşılarına aldılar. Montrö’nün ruhuna aykırı hareket ettiler. Montrö Anlaşması sadece boğazlardaki geçişi düzenlemekle kalmıyor. Montrö’nün ruhu Karadeniz’in güvenliğidir. Karadeniz’deki dış politika Ukraynacı çizgiye dönüştürülürse Karadeniz’in bir barış denizi olmasını da gözden çıkarılmış demektir. Boğazlardan geçişin Montrö ile düzenlenmiş olmasının önemi de azalır. Ukrayna’nın ağzına anında biber sürebilecek kabiliyete sahibiz. Bunları neden yapmıyoruz? Bunları yapmayıp Ukraynacı gözükünce karşılığında ne elde ediliyor? Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü bunları dile getirdi. Rusya, bizim çıkarlarımız gereği yaptığımız bir şeye itiraz ederse ‘Hadi canım’ deriz. Ancak Ukrayna vurmaya devam ediyor. Montrö’nün ruhu Karadeniz’in barış gölü olmasıdır. Türkiye bunu gayet profesyonelce uygulamayı başarmış bir ülke. Bu sebeple şu an ne yaptığımızı anlamıyorum”