https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/vanuatu-fransaya-dava-acti-iki-ada-icin-somurgecilik-itirazi-1108430862.html
Vanuatu Fransa'ya dava açtı: İki ada için sömürgecilik itirazı
Vanuatu Fransa'ya dava açtı: İki ada için sömürgecilik itirazı
Sputnik Türkiye
Güney Pasifik'in ada ülkesi Vanuatu, sömürge döneminden kalan iki ada üzerindeki egemenlik iddiasını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Fransa kontrolündeki... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T12:55+0300
2026-09-02T12:55+0300
2026-09-02T12:55+0300
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Güney Pasifik'in gözlerden uzak sularında onlarca yıldır devam eden egemenlik mücadelesi, uluslararası hukukun en yüksek merciine taşınarak beklenmedik bir krizin fitilini ateşledi. Ada ülkesi Vanuatu, Fransa yönetiminde bulunan ve stratejik konumuyla dikkat çeken Umaenupne (Matthew) ile Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerinde hak iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde resmen dava açtı.Lahey merkezli Adalet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Vanuatu'nun 31 Ağustos tarihinde sunduğu başvuruyla Fransa ile aralarındaki egemenlik düğümünün çözülmesini talep ettiği duyuruldu. Başvuru metninde yalnızca iki kara parçasının aidiyeti değil; aynı zamanda iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları arasındaki deniz sınırının da tek bir hat olarak kesin biçimde çizilmesi istendi.Lahey'den Fransa kararı: Yargı yetkisi kilitlendiUluslararası Adalet Divanı, başvurunun Divan İçtüzüğü’nün 38. maddesinin 5. fıkrası uyarınca derhal Paris yönetimine iletildiğini açıkladı. Ancak Lahey'deki sürecin başlaması diplomatik bir engele takılmış durumda.Mevcut kurallar gereği, davalı konumundaki Fransa'nın mahkemenin yargı yetkisine açık rıza göstermemesi halinde Divan tarafından yargılama sürecine dair herhangi bir resmi adım atılamayacak. Paris'in bu hamleye onay verip vermeyeceği ya da yetki itirazında bulunarak süreci kilitleyip kilitlemeyeceği uluslararası diplomasi kulislerinde merak konusu haline geldi.40 yıllık sömürge mirası ve ada anlaşmazlığıGeçmişte Fransa ve Britanya’nın ortak yönetimi altında bulunan Vanuatu, 1980 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak ada ülkesi, bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren Matthew ve Hunter adaları üzerindeki Fransız egemenliğini tanımayı kesin bir dille reddetti.Port Vila yönetimi, söz konusu adaları Fransız idaresine bırakan eski sömürge düzenlemesinin yerli halkın iradesi hiçe sayılarak yapıldığını savunuyor. Adaların kendi denetimine devredilmediği sürece sömürgeden çıkış (dekolonizasyon) sürecinin asla tamamlanmış sayılamayacağını vurgulayan Vanuatu'nun bu hamlesine karşılık, Fransa adaların teslimine kesin bir tavırla karşı çıkmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/nepaldeki-sel-felaketinde-can-kaybi-bin-118e-yukseldi-kayip-turistlerden-haber-var-1108430370.html
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vanuatu, fransa, güney pasifik, uluslararası adalet divanı, ada, uad, haberler
vanuatu, fransa, güney pasifik, uluslararası adalet divanı, ada, uad, haberler
Vanuatu Fransa'ya dava açtı: İki ada için sömürgecilik itirazı
Güney Pasifik'in ada ülkesi Vanuatu, sömürge döneminden kalan iki ada üzerindeki egemenlik iddiasını Uluslararası Adalet Divanı'na taşıdı. Fransa kontrolündeki Matthew ve Hunter adaları için 31 Ağustos'ta Lahey'e yapılan başvuru, onlarca yıllık sınır krizini küresel yargı sahnesine çıkardı.
Güney Pasifik'in gözlerden uzak sularında onlarca yıldır devam eden egemenlik mücadelesi, uluslararası hukukun en yüksek merciine taşınarak beklenmedik bir krizin fitilini ateşledi. Ada ülkesi Vanuatu, Fransa yönetiminde bulunan ve stratejik konumuyla dikkat çeken Umaenupne (Matthew) ile Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerinde hak iddia ederek Uluslararası Adalet Divanı (UAD) nezdinde resmen dava açtı.
Lahey merkezli Adalet Divanı'ndan yapılan resmi açıklamada, Vanuatu'nun 31 Ağustos
tarihinde sunduğu başvuruyla Fransa
ile aralarındaki egemenlik düğümünün çözülmesini talep ettiği duyuruldu. Başvuru metninde yalnızca iki kara parçasının aidiyeti değil; aynı zamanda iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri
ve kıta sahanlıkları
arasındaki deniz sınırının da tek bir hat olarak kesin biçimde çizilmesi istendi.
Lahey'den Fransa kararı: Yargı yetkisi kilitlendi
Uluslararası Adalet Divanı
, başvurunun Divan İçtüzüğü’nün 38. maddesinin 5. fıkrası uyarınca derhal Paris
yönetimine iletildiğini açıkladı. Ancak Lahey'deki
sürecin başlaması diplomatik bir engele takılmış durumda.
Mevcut kurallar gereği, davalı konumundaki Fransa'nın mahkemenin yargı yetkisine açık rıza göstermemesi halinde Divan tarafından yargılama sürecine dair herhangi bir resmi adım atılamayacak. Paris'in bu hamleye onay verip vermeyeceği ya da yetki itirazında bulunarak süreci kilitleyip kilitlemeyeceği uluslararası diplomasi kulislerinde merak konusu haline geldi.
40 yıllık sömürge mirası ve ada anlaşmazlığı
Geçmişte Fransa ve Britanya’nın
ortak yönetimi altında bulunan Vanuatu, 1980 yılında bağımsızlığını
ilan etmişti. Ancak ada ülkesi, bağımsızlığını kazandığı ilk günden itibaren Matthew ve Hunter adaları üzerindeki Fransız egemenliğini tanımayı kesin bir dille reddetti.
Port Vila yönetimi, söz konusu adaları Fransız idaresine bırakan eski sömürge düzenlemesinin yerli halkın iradesi hiçe sayılarak yapıldığını savunuyor. Adaların kendi denetimine devredilmediği sürece sömürgeden çıkış (dekolonizasyon) sürecinin asla tamamlanmış sayılamayacağını vurgulayan Vanuatu'nun bu hamlesine karşılık, Fransa adaların teslimine kesin bir tavırla karşı çıkmayı sürdürüyor.