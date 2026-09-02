https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/nepaldeki-sel-felaketinde-can-kaybi-bin-118e-yukseldi-kayip-turistlerden-haber-var-1108430370.html

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bin 118'e yükseldi: Kayıp turistlerden haber var

Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bin 118'e yükseldi: Kayıp turistlerden haber var

Sputnik Türkiye

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ve en az bin 118 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T12:50+0300

2026-09-02T12:50+0300

2026-09-02T12:50+0300

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Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen yıkıcı sellerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, can kaybının en az bin 118'e yükseldiği bildirildi. Ülkede 3 bin 900'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.Nepal Dışişleri Bakanlığı, felaketin ardından şimdiye kadar 324 yabancı uyruklunun kurtarıldığını, 39 ülkeden yaklaşık 590 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.Kayıp turistlerden haber geldiAvustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede kayıp olduğu bildirilen Avustralya vatandaşlarının sayısının 43'ten 38'e düştüğünü açıkladı. Albanese, gece saatlerinde 5 Avustralyalının daha güvende olduğunun doğrulandığını belirtti.Nepal Turizm Kurulu Sözcüsü Sunil Sharma da daha önce kayıp olduğu bildirilen en az 5 yabancı turistin son günlerde e-posta veya telefon yoluyla yetkililerle iletişime geçtiğini söyledi.Çin'de kurtarma ekipleri için yol açıldıÇin tarafında ise kurtarma ekiplerinin Nepal sınırındaki Gyirong Limanı'ndaki felaket bölgesine ulaşım sağlamak amacıyla geçici bir yol oluşturduğu bildirildi.Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre ekipler, sel sularının yıktığı sınır kapısı kompleksinde arama çalışmalarında kullanılacak ağır iş makinelerinin bölgeye ulaşabilmesi için yol açma çalışmalarını tamamladı.Sınır kapısına giden yolun sel suları, çamur ve kaya parçaları altında kaldığı belirtildi.Sel felaketi buzulların çökmesiyle başladı26 Ağustos'ta Himalayalar'da meydana gelen felaketin, bir buzulun çökmesi sonucu kaya, buz ve eriyen suyun vadilere doğru ilerlemesiyle başladığı bildirildi.Şiddetli su akışı Nepal ve Tibet'ten geçen nehirlere ulaşarak su seviyelerinin hızla yükselmesine neden oldu. Sel suları evleri, binaları, yolları ve köprüleri sürüklerken beraberinde çamur ve kaya parçalarını da taşıdı.Çin'de ise pazar günü itibarıyla 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 546 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.Felaketten kurtulan bazı kişiler başkent Katmandu'ya sığınmaya devam ediyor.

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nepal, tibet, avustralya, sel felaketi, çin