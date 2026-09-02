https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/vali-gulden-silivri-aciklarindaki-kazaya-iliskin-aciklama-gemilerimizden-birinin-battigini-1108446158.html
Vali Gül'den Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin açıklama: 'Gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz'
Vali Gül'den Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin açıklama: 'Gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz'
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İstanbul Valisi Gül, Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı değerlendirmede gemilerden birinin battığını düşündüklerini ve içerisinde bulunan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T22:08+0300
2026-09-02T22:08+0300
2026-09-02T22:08+0300
türki̇ye
silivri
deniz kuvvetleri
i̇stanbul
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İstanbul Valisi Davut Gül, iki geminin çarpıştığı kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bugün üzücü bir olaya şahitlik edildiğini belirterek "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz" dedi.Denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi bulunduğunu belirten Gül, şunları ifade etti:Vali Gül ayrıca "Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda haber alırız" diye konuştu.Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Vali Gül şunları söyledi:
türki̇ye
silivri
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silivri, deniz kuvvetleri, i̇stanbul, davut gül
silivri, deniz kuvvetleri, i̇stanbul, davut gül
Vali Gül'den Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin açıklama: 'Gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz'
İstanbul Valisi Gül, Silivri açıklarında meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı değerlendirmede gemilerden birinin battığını düşündüklerini ve içerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alınamadığını belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, iki geminin çarpıştığı kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, bugün üzücü bir olaya şahitlik edildiğini belirterek "Türk bayraklı iki gemimiz çarpıştı. Silivri'ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta olay yeri. Bunun neticesinde gemilerimizden birinin battığını düşünüyoruz. İçerisinde bulunan 10 mürettebattan haber alamıyoruz" dedi.
Denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait gemi bulunduğunu belirten Gül, şunları ifade etti:
Yaklaşık 800-900 metre, yer yer bir kilometreye varan derinlik var. Bunun neticesinde de aramanın çok kolay olmadığını biliyoruz. Devletimizin, milletimizin tüm imkanları seferber edilmiş. İnanıyorum ki, çok kısa süre içerisinde gemi ve mürettebatla ilgili bilgiler alınacak.
Vali Gül ayrıca "Aynı zamanda Silivri Başsavcılığımız olayla ilgili adli süreci takip ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Yakınlarına geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda haber alırız" diye konuştu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Vali Gül şunları söyledi:
Bu süreç devam ediyor. Kazanın oluş şekli ve kusurun kimde olup olmadığı ilerleyen süreçte belli olacak. Zaman zaman da sizleri bilgilendirirler. Ortada bir kaza var. Kazada ikisi haksız da olsa, biri haksız da olsa, ya da hiçbiri haksız olmasa da sonuçta kaybolan bir gemi ve kaybolan 10 mürettebat var. Şu an ona yoğunlaştık. Deliller elde. Elektronik kayıtlar var. Savcılık hassas bir soruşturma süreci takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem bizlere hem de bakanlara talimatları var. Süreç kendi mecrasında devam ediyor. Biz ailelerle birlikte olacağız.