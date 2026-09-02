https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ucretsiz-ders-kitaplari-siralardaki-yerlerini-aldi-238-milyondan-fazla-kitap-dagitilacak-1108437877.html

Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerlerini aldı: 238 milyondan fazla kitap dağıtılacak

Ücretsiz ders kitapları sıralardaki yerlerini aldı: 238 milyondan fazla kitap dağıtılacak

Sputnik Türkiye

Yeni eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 238 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T15:41+0300

2026-09-02T15:41+0300

2026-09-02T15:41+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

kitap

ders kitabı

ücretsiz kitap

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz verilmek üzere hazırlanan kitapların okullara dağıtımı başlandı. Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildiKitaplar sıralara yerleştirildi Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.4 milyardan fazla kitap ücretsiz dağıtıldı2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabının dağıtımı yapıldı.Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri hazırlandı. Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

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milli eğitim bakanlığı (meb), kitap, ders kitabı, ücretsiz kitap