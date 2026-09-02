https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/turkiyenin-seri-katilleri-suc-tarihine-gecen-karanlik-dosyalar-1108425620.html

Türkiye'nin seri katilleri: Suç tarihine geçen karanlık dosyalar

Türkiye'nin seri katilleri: Suç tarihine geçen karanlık dosyalar

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin seri katilleri kimler? Çivici Katil'den Otoban Katilleri'ne uzanan tüyler ürpertici suç dosyaları, gizemli cinayetler ve adli arşivler.

2026-09-02T12:06+0300

2026-09-02T12:06+0300

2026-09-02T12:06+0300

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kayapınar

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Türkiye'de yıllara yayılan ve birbirinden bağımsız kurbanların öldürüldüğü bazı cinayet dosyaları, faillerinin yakalanmasının ardından seri cinayet vakaları olarak kayıtlara geçti. Bazı failler kurbanlarını rastgele seçerken, bazıları benzer yöntemlerle ve belirli bir kurban profiline yönelerek cinayet işledi.Kamuoyunda 'Artvin Canavarı', 'Avcı', 'Tornavidalı Katil' ve 'Mobilyacı Katili' gibi lakaplarla tanınan faillerin dosyaları, Türkiye'nin yakın dönem suç tarihinin en dikkat çekici olayları arasında yer aldı. Eski gazete arşivlerinde 2006 itibarıyla 11 seri katilin toplam 46 cinayet işlediği yönünde derlemeler bulunurken, sonraki yıllarda yeni vakalar da gündeme geldi.Adnan Çolak: 'Artvin Canavarı' olarak tanındıTürkiye'nin seri katilleri denildiğinde öne çıkan isimlerden biri Adnan Çolak. Kamuoyunda "Artvin Canavarı" olarak anılan Çolak'ın, 1992-1995 yılları arasında Artvin ve ilçelerinde yaşları 68 ile 95 arasında değişen 11 kişiyi öldürdüğü kayıtlara geçti.Çolak'ın kurbanlarını özellikle ileri yaştaki kişiler arasından seçtiği belirlendi. Yakalanmasının ardından başlayan yargılama yaklaşık beş yıl sürdü. Mahkeme tarafından ağır cezalara çarptırılan Çolak, daha sonra kamuoyunda "Rahşan Affı" olarak bilinen şartlı salıverme düzenlemesi kapsamında 2005 yılında tahliye edildi.Hamdi Kayapınar: Cinayetler yıllar sonra yeniden başladıTürkiye'nin en dikkat çekici seri cinayet dosyalarından biri ise Hamdi Kayapınar vakası oldu. Kayapınar'ın suç geçmişi henüz 14 yaşındayken kardeşini öldürmesiyle başladı. Daha sonra 1998-2001 yılları arasında Kayseri'de 6 kişiyi öldürdü ve başka kişileri de yaraladı.Cinayetlerdeki ortak noktalar polisi Kayapınar'a götürdü. Soruşturmada, cinayetlerin işlendiği dönemde yaklaşık 18 aylık bir kesinti bulunduğu fark edildi. Bu sürenin dönemin askerlik süresiyle örtüşmesi üzerine bölgede askerlik yapan kişiler araştırıldı ve Kayapınar'a ulaşıldı. Evinde bulunan delillerin ardından gözaltına alınan Kayapınar cinayetleri itiraf etti.Kayapınar yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra 2017'de tahliye edildi. Ancak yaklaşık bir yıl sonra Kayseri'de bir villada güvenlik görevlisi olarak çalışan Sami Yılmaz'ın öldürülmesi, eski dosyayı yeniden açtı.Kırmızı bisiklet detayı polisi seri katile götürdüPolis, 2018'deki cinayetin ardından yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şüphelinin olay yeri çevresinde kırmızı bisiklet kullandığını belirledi. Cinayetin yöntemi ve işlendiği bölgenin Kayapınar'ın geçmiş suçlarıyla benzerliği üzerine soruşturma onun üzerinde yoğunlaştırıldı.Operasyonda cinayette kullanılan av tüfeği, çok sayıda fişek ve öldürülen güvenlik görevlisinden alınan tabanca ele geçirildi. Kayapınar, bu cinayet nedeniyle 2019 yılında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Yavuz Yapıcıoğlu: 'Tornavidalı Katil' dosyasıTürkiye'nin suç tarihinde en fazla tartışılan isimlerden biri de Yavuz Yapıcıoğlu oldu. Kamuoyunda "Tornavidalı Katil" ve "Avcılar Sapığı" gibi lakaplarla anılan Yapıcıoğlu hakkında farklı dönemlerde çok sayıda cinayet iddiası ortaya atıldı.Dönemin basınında yer alan polis kayıtlarına dayalı haberlerde Yapıcıoğlu'nun 18 kişiyi öldürdüğü, ancak çok daha fazla cinayetle bağlantısının araştırıldığı aktarıldı. Bu nedenle Yapıcıoğlu hakkındaki toplam kurban sayısına ilişkin iddialarla kesinleşmiş vakaları birbirinden ayırmak gerekiyor.Seyit Ahmet Demirci: Kurbanlarını mobilyacılardan seçtiKamuoyunda "Mobilyacı Katili" olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ise 1998 yılında İstanbul'da işlenen bir dizi cinayetle gündeme geldi.Demirci'nin Esenler ve Bağcılar'da üç mobilyacıyı, iş yerlerinin bodrum katlarında ateşli silahla öldürdüğü belirlendi. Dönemin haberlerine göre kurbanlarını önceden tanımayan Demirci'nin özellikle mobilyacıları hedef alması, dosyanın en dikkat çekici özelliklerinden biri oldu.'Otoban Katilleri': 52 saatte 7 cinayetTürkiye'nin yakın tarihindeki en sıra dışı vakalardan biri de kamuoyunda "Otoban Katilleri" olarak bilinen Mehmet Karahasan ve Yiğit Bekçe dosyasıydı.İkili, Ekim 2006'da yaklaşık 52 saat içerisinde 7 kişiyi öldürdü. Cinayetler Bursa-Yalova kara yolu çevresinden başlayarak İzmit, Sakarya, Mersin ve Ankara'ya uzanan farklı noktalarda işlendi.Karahasan ve Bekçe, ilk cinayetten yaklaşık 52 saat sonra Kızılcahamam'da yakalandı. Farklı şehirlerde işlenen cinayetler nedeniyle açılan davalarda ikili birden fazla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Çivici katil olarak bilinen Süleyman Aktaş vakasıTürkiye'de cinayet denildiğinde ilk akla gelen vakalardan biri, kamuoyunda Çivici Katil lakabıyla tanınan Süleyman Aktaş'tır. 1990'lı yıllarda Denizli'nin Çivril ilçesinde dehşet saçan Aktaş, hedef aldığı yaşlı kurbanlarının kafasına inşaat çivisi çakarak katletti. İşlediği cinayetlerin ardından güvenlik güçlerince yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi; akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporların ardından ise yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi.Cinayetlerin ardındaki psikotik gerekçeler adli tıp literatüründe geniş yer bulurken, saldırganın kurbanlarını tamamen savunmasız kişilerden seçmesi dikkat çekti. Bu vaka, Türkiye'de adli tıp raporlamalarının ve kriminolojik profil analizlerinin gelişmesinde kritik bir milat kabul edildi.Atalay Filiz cinayetleri Türkiye'nin gündemine oturduYakın dönemde seri katil ifadesiyle kamuoyunun gündemine gelen bir diğer isim Atalay Filiz oldu. Filiz'in adı Ankara ve İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen cinayetlerle ilişkilendirildi.Dosyanın kamuoyunda büyük yankı uyandırmasının nedenlerinden biri, cinayetlerin ardından başlayan ve günlerce devam eden geniş çaplı aramaydı. Filiz'in görüntülerinin yayımlanmasıyla Türkiye çapında aranan şüpheli, daha sonra yakalanarak yargı önüne çıkarıldı.'Bebek Yüzlü Katil': Ali Kaya’nın cezaevi kaçışlarıAlanya ve çevresinde işlediği cinayetlerle tanınan ve masum görünüşü nedeniyle medyada Bebek Yüzlü Katil olarak adlandırılan Ali Kaya, birden fazla kişiyi bıçaklayarak öldürmesiyle biliniyor. İşlediği seri cinayetlerin yanı sıra kaldığı cezaevlerinden firar etmesiyle de polis bültenlerinde kırmızı alarm verilmesine yol açan Kaya, uzun takip operasyonlarının ardından yeniden yakalanarak en üst düzey güvenlikli ceza infaz kurumlarına nakledildi.Gizemli profiller nasıl deşifre ediliyor?Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Asayiş Daire Başkanlığı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri, faili meçhul kalan dosyaları yeniden inceleyerek geçmişe dönük cinayet zincirlerini tek tek aydınlatıyor. Kriminalistik yöntemlerin, balistik eşleştirmelerin ve şüpheli davranış analizlerinin ilerlemesiyle birlikte, yıllar sonra dahi çözülememiş seri vaka kalmaması amaçlanıyor.Türkiye'de seri katil vakalarının ortak noktaları ne?Türkiye'nin seri katilleri incelendiğinde bütün vakaları açıklayabilecek tek bir suç modeli bulunmadığı görülüyor. Kurban seçimi, cinayetlerin nedeni, kullanılan yöntem ve suçlar arasındaki süre her failde değişiklik gösteriyor.Buna karşılık bazı dosyalarda benzer öldürme yöntemleri, belirli kurban profilleri, suç mahalleri arasındaki bağlantılar ve tekrarlanan davranış kalıpları, birbirinden bağımsız görünen cinayetlerin aynı faille ilişkilendirilmesini sağladı.Özellikle Hamdi Kayapınar dosyasında cinayetler arasındaki benzerliklerin ve geçmiş suç kayıtlarının karşılaştırılması, yıllar sonra işlenen yeni bir cinayetin çözülmesinde kritik rol oynadı. Polis ekiplerinin kamera görüntülerinden hareketle yaptığı çalışma da failin yeniden yakalanmasını sağladı.Türkiye'nin suç tarihine geçen bu vakalar, kimi zaman yıllarca çözülemeyen cinayetlerin adli deliller, arşiv taraması, davranış örüntüleri ve yeni teknolojiler sayesinde birbirleriyle bağlantılı olduğunun ortaya çıkarılabileceğini gösteren çarpıcı örnekler olarak kayıtlarda yerini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbulda-2-kizi-olduren-zanlinin-seri-katil-oldugu-ortaya-cikti-diger-kayiplar-da-masada-1108424276.html

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