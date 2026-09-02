https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbulda-2-kizi-olduren-zanlinin-seri-katil-oldugu-ortaya-cikti-diger-kayiplar-da-masada-1108424276.html

İstanbul'da 2 kızı öldüren zanlının seri katil olduğu ortaya çıktı: Diğer kayıplar da masada

İstanbul'da 2 kızı öldüren zanlının seri katil olduğu ortaya çıktı: Diğer kayıplar da masada

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, 23 yaşındaki Erva Raziye Asar cinayeti nedeniyle tutuklanan Fethi Dağlı'nın, 4 yıldır kayıp olan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğü... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T11:38+0300

2026-09-02T11:38+0300

2026-09-02T12:07+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçmişe dönük kayıp dosyaları üzerinde yürüttüğü çalışma, yıllara yayılan cinayetler arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Erva Raziye Asar'ı öldürdüğü gerekçesiyle cezaevinde bulunan Fethi Dağlı'nın (43), 4 yıldır kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın kaybolmasıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi.Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin incelemesinde elde edilen dijital ve teknik bulguların ardından cezaevinden emniyete getirilen Dağlı'nın cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin gösterdiği noktada yapılan kazıda Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.Fethi Dağlı'nın geçmişinden 2007 cinayeti çıktıSoruşturmanın derinleştirilmesiyle Fethi Dağlı'nın cinayet geçmişinin 19 yıl öncesine uzandığı ortaya çıktı. Çeşitli restoranlarda garsonluk, sitelerde ise güvenlik görevliliği yaptığı belirtilen Dağlı'nın, 2007 yılında Esenyurt'ta Ahmet Karadağ'ı çıkan tartışma sırasında öldürdüğü belirlendi.Bu cinayetin ardından tutuklanan ve hapis cezasına çarptırılan Dağlı'nın, 2022 yılında pandemi dönemindeki yasal düzenlemeler kapsamında şartlı tahliye edildiği belirtildi.Polis, tahliyesinin ardından Dağlı'nın geçmişte temas kurduğu kişiler ile çözülemeyen kayıp vakaları arasındaki olası bağlantıları araştırmaya başladı.Erva Raziye Asar'a sahte kadın profiliyle ulaştıSoruşturmanın merkezindeki dosyalardan biri, Haziran 2024'te öldürülen 23 yaşındaki Erva Raziye Asar'a ait. Eşinden boşandığı ve ev temizliği işi aradığı belirtilen Asar'ın, sosyal medyada kadın adına açılmış sahte bir hesap üzerinden Dağlı ile iletişime geçtiği belirlendi.Dağlı'nın sahte profil üzerinden genç kadına, "Fethi isimli abim evine temizlikçi arıyor" diyerek iş teklifinde bulunduğu ve Asar'ı Esenyurt'taki evine yönlendirdiği tespit edildi.Polis soruşturmasına göre Asar, gittiği evde çıkan tartışmanın ardından boğularak öldürüldü. Dağlı'nın cesedi bir süre derin dondurucuda tuttuğu, daha sonra parçalara ayırarak poşetlere koyduğu ve taksiyle farklı noktalara taşıdığı belirlendi.Kamera görüntüleri Erva Raziye Asar cinayetini çözdüAsayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kameraları ve teknik veriler üzerinde yaptığı inceleme, cinayetin aydınlatılmasında kritik rol oynadı. Elde edilen bulguların ardından yakalanan Fethi Dağlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ancak soruşturma burada sona ermedi. Polis ekipleri, Dağlı'nın geçmişini incelemeye alarak eski kayıp dosyalarını yeniden taramaya başladı. Bu çalışma, yıllardır çözülemeyen başka bir dosyaya uzandı.4 yıldır kayıp Zeynep Yıldırım dosyası yeniden açıldıKayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 yıl önce Taksim'deki bir hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın dosyasını yeniden inceledi.Genç kızın dijital ve teknik verilerinin yeniden taranması sonucunda, kaybolmadan önce irtibat kurduğu son kişilerden birinin Fethi Dağlı olduğu saptandı.Cezaevinden sorgulanmak üzere emniyete getirilen Dağlı'nın, Zeynep Yıldırım'ı Esenyurt'taki evinde öldürdüğünü ve cesedini evinin yakınındaki boş araziye gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.Şüphelinin gösterdiği noktada ekipler tarafından yapılan kazıda Zeynep Yıldırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.Başka cinayetlerle bağlantısı araştırılıyorSoruşturma, iki dosyanın bağlantısının ortaya çıkarılmasının ardından genişletildi. Olaylarla ilişkili olabilecekleri değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, Dağlı'nın başka kayıp veya cinayet vakalarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada geçmiş yıllara ait faili meçhul ve kayıp dosyalarının yeniden incelendiği bildirildi.İstanbul Emniyet Müdürü: 'Yarına kalır ama yanına kalmaz'Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, soruşturmanın farklı polis birimlerinin koordinasyonuyla yürütüldüğünü söyledi.Teknolojik imkânlardan yararlanarak geçmişte çözülemeyen dosyaların izini sürdüklerini belirten Yıldız, çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, "Yarına kalır ama yanına kalmaz" ifadelerini kullandı.Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında Fethi Dağlı'nın geçmişte temas kurduğu kişiler, kayıp vakaları ve faili meçhul cinayetlerle olası bağlantılarının araştırılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/turkiyenin-seri-katilleri-suc-tarihine-gecen-karanlik-dosyalar-1108425620.html

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