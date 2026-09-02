https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/turkiyenin-3-yillik-yol-haritasini-kapsayacak-orta-vadeli-programin-ovp-aciklanacagi-tarih-belli-1108435718.html

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu

Sputnik Türkiye

2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül pazar günü açıklanacak. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T14:40+0300

2026-09-02T14:40+0300

2026-09-02T14:41+0300

ekonomi̇

türkiye

cevdet yılmaz

orta vadeli program (ovp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/02/1104725031_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_05b136b50bf9767ffbd95c8b996684f2.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını kapsayacak olan Orta Vadeli Programı'nın (OVP) 6 Eylül’de açıklanacağını duyurdu.Hazırlıklarda son aşamaya gelindiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcileri ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bag-kurlulara-5-yil-erken-emeklilik-gundemde-sgk-uzmani-kulis-bilgisini-paylasti-1108422988.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)