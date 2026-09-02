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Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu
Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül pazar günü açıklanacak. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T14:40+0300
2026-09-02T14:41+0300
ekonomi̇
türkiye
cevdet yılmaz
orta vadeli program (ovp)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını kapsayacak olan Orta Vadeli Programı'nın (OVP) 6 Eylül’de açıklanacağını duyurdu.Hazırlıklarda son aşamaya gelindiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcileri ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."
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türkiye, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)
türkiye, cevdet yılmaz, orta vadeli program (ovp)

Ekonominin 3 yıllık yol haritasının açıklanacağı tarih belli oldu

14:40 02.09.2026 (güncellendi: 14:41 02.09.2026)
© Ahmet OkurCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Ahmet Okur
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2027-2029 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program (OVP) 6 Eylül pazar günü açıklanacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını kapsayacak olan Orta Vadeli Programı'nın (OVP) 6 Eylül’de açıklanacağını duyurdu.

Hazırlıklarda son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayi temsilcileri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."
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