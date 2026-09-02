https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bag-kurlulara-5-yil-erken-emeklilik-gundemde-sgk-uzmani-kulis-bilgisini-paylasti-1108422988.html

Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik gündemde: SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı

Bağ-Kur’lulara 5 yıl erken emeklilik gündemde: SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı

Sputnik Türkiye

SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farkının azaltılmasına yönelik düzenleme beklentisi yeniden gündeme geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, aktüeryal hesapların ve... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T10:52+0300

2026-09-02T10:52+0300

2026-09-02T10:52+0300

ekonomi̇

bağ-kur

sgk

prim

i̇sa karakaş

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Bağ-Kur kapsamında küçük esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesine yönelik düzenleme yeniden gündeme geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, düzenlemeye ilişkin aktüeryal hesapların yapıldığını ve maliyetlerin belirlendiğini öne sürerek, yasal düzenlemenin önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.Henüz yasalaşmış bir düzenleme bulunmazken Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında küçük esnafın prim eşitlemesi beklentisine ilişkin, “Yıllarca kepenk açan, şafağın ilk ışıklarıyla dükkanını bereketle buluşturan küçük esnafımız için prim eşitleme adalet vakti yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.'Düzenleme mutlaka yapılacak'Karakaş, edindiğini söylediği kulis bilgilerini şöyle aktardı:"Hükûmet enflasyonla mücadele ediyor. 3 yıldan beri Orta Vadeli Program (OVP) kararlılıkla uygulanıyor. Karşılıksız adım atılmıyor. Bu nedenle vaat bir türlü ifa edilemedi.Ancak kaynaklarımızdan aldığımız bilgilere göre düzenleme mutlaka yapılacak. Bağ-Kur prim eşitleme ile ilgili aktüeryal hesaplar yapıldı, maliyetler de belirlendi.Geriye sadece yasa teklifinin hazırlanıp TBMM’ye sunulma takvimi kaldı. Kulis bilgilerine göre beklenen düzenleme ile ilgili yasal düzenleme yapılarak önümüzdeki sene yürürlüğe girmesi beklenmektedir."Küçük esnaf için 7 bin 200 gün iddiasıKarakaş’ın aktardığı bilgilere göre düzenlemenin tüm Bağ-Kur'luları kapsaması beklenmiyor. Düzenlemenin küçük esnaf ve sanatkârlara yönelik olması, bu grupta 9 bin gün olan prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi öngörülüyor.Karakaş, kimlerin düzenlemeden yararlanabileceğine ilişkin şunları kaydetti:"Küçük Esnaf ve Sanatkâr: Düzenlemenin yegane kazananı olacaktır. Prim şartı 7.200 güne düşecektir.Şirket Ortakları ve Büyük İşyeri Sahipleri: Bu haktan yararlanamayacaktır. Onlar için 9.000 gün şartı devam edecektir. Kadın Bağ-Kur'lular: Kadınlar için EYT kapsamındaki prim şartı zaten 7.200 gündür. Bu sebeple ilave bir indirim yapılmayacaktır. Ancak EYT sonrası için 9.000 gün prim şartı olduğundan bunların faydalanması söz konusu olabilecektir."Her Bağ-Kur'lu düzenlemeden yararlanmayacakKarakaş, kamuoyunda düzenlemenin bütün Bağ-Kur'luları kapsayacağı yönünde bir beklenti bulunduğunu belirterek, "Her Bağ-Kur'lu faydalanacak" düşüncesinin yanlış olduğunu ifade etti.Aktarılan kulis bilgilerine göre şirket ortakları ve büyük işyeri sahipleri kapsam dışında kalacak ve bu gruplar için 9 bin günlük prim şartı devam edecek.Prim farkı 1800 güne düşebilirKulis bilgisindeki düzenlemenin yasalaşması halinde kapsama giren küçük esnaf için 9 bin günlük prim şartı 7 bin 200 güne inecek. Böylece prim şartında 1800 günlük, yani yaklaşık 5 yıllık fark oluşacak.Ancak düzenlemenin henüz yasalaşmadığı ve ayrıntıların hazırlanacak yasa teklifinin kapsamına göre netleşeceği önem taşıyor.Emeklilik için prim borcu uyarısıKarakaş, Bağ-Kur prim borcu bulunanlar açısından da önemli bir noktaya dikkat çekti. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihte geçmişe dönük prim borcu bulunmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bağ-Kur sisteminde çok kritik bir ayrıntı vardır. Borcu olan Bağ-Kur'lunun tüm şartları olsa bile emekli olma imkânı yoktur. Emeklilik dilekçesi verildiği an itibarıyla geçmişe dönük hiçbir prim borcunun olmaması şarttır.Şartları tutan EYT’li Bağ-Kur’luların şimdiden borçlarını kontrol edip emeklilik planlaması yapmalarında fayda vardır."

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