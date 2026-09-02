https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-iran-mesaji-her-an-yeni-bir-saldiriya-haziriz-1108446013.html

Trump’tan İran mesajı: 'Her an yeni bir saldırıya hazırız'

Trump’tan İran mesajı: 'Her an yeni bir saldırıya hazırız'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemeye her an hazır olduklarını söyledi. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi'nin ABD ziyareti için... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T22:07+0300

2026-09-02T22:07+0300

2026-09-02T22:07+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

çin

şi cinping

donald trump

hürmüz boğazı

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ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran ve Çin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Washington’un İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeye hazır olduğunu ifade ederken, Şi Cinping’in yaklaşan ABD ziyareti hakkında da açıklamalarda bulundu.'Yeni saldırıya hazırız'Trump, ABD’nin İran’a yönelik yeni bir saldırı düzenlemeye hazır olduğunu belirterek, “Dün gece çok ağır bir saldırı oldu ve istediğimiz zaman bir yenisini daha yapmaya hazırız” dedi.Ayrıca Trump, Hürmüz'den petrol gemilerinin geçtiği iddialarını yineleyerek, "Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda gemiyi Hürmüz Boğazı'ndan geçiriyoruz ve bunu çoğu durumda sorunsuz bir şekilde yapıyoruz" dedi.'Şi ile verimle konuşar görüşeceğiz'Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 24’ünde ABD’ye gerçekleştireceği ziyaret sırasında önemli konuların ele alınacağını söyledi.Şi’nin ziyaretini 'çok heyecan verici' olarak nitelendiren Trump, “Harika olacak. Onu ağırlamaktan mutluluk duyarız. Görüşeceğimiz birçok güzel şey var” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, Çin lideriyle yapacağı görüşmeye ilişkin, “Başkan Xi ile çok, çok verimli konuları görüşeceğiz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-isim-onerisi-trump-bogazi-1108443356.html

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abd, i̇ran, çin, şi cinping, donald trump, hürmüz boğazı