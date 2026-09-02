https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-hurmuz-bogazindaki-gelismelerden-bagimsiz-olarak-kuzey-deniz-yolunu-gelistirecek-1108440849.html
‘Rusya, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden bağımsız olarak Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirecek’
‘Rusya, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden bağımsız olarak Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirecek’
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Uzak Doğu Federal Bölgesi Temsilcisi Yuriy Trutnev, Moskova’nın Kuzey Deniz Yolu ile Transarktik Ulaştırma... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T17:27+0300
2026-09-02T17:27+0300
2026-09-02T17:27+0300
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kuzey deniz yolu
rusya
hürmüz boğazı
arktik
uzak doğu
doğu ekonomik forumu
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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Trutnev, Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen taşımacılığın stratejik bir plan çerçevesinde artırılacağını belirtti.Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ardından Kuzey Deniz Yolu’nun geliştirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Trutnev, “Kuzey Deniz Yolu’nda taşımacılık hacmini sistemli biçimde ve stratejik dönem perspektifiyle artıracağız. Birileri için işler zorlaştı diye ‘şimdi hızla gelişeceğiz’ şeklinde hareket etmeyeceğiz. Bunun özel bir etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı’ndaki krizin geçici olduğunu düşündüğünü kaydeden Trutnev, tarafların er ya da geç bir çözüm bulacağını ifade etti.Kuzey Deniz Yolu ve Transarktik Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesinin uzun vadeli stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Trutnev, “Hürmüz’de sorun var, bu nedenle şimdi derhal Kuzey Deniz Yolu’na yöneleceğiz demek mümkün değil” dedi.Trutnev ayrıca, yalnızca Kuzey Deniz Yolu’nun değil, Rusya topraklarındaki tüm yüklerin bu güzergaha yönlendirilmesine olanak sağlayacak altyapının da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Doğu Ekonomik Forumu, 1-4 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/lavrov-rusya-gecmiste-de-onde-gelen-bir-arktik-devleti-olmustur-gelecekte-de-olacak-1108353498.html
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kuzey deniz yolu, rusya, hürmüz boğazı, arktik, uzak doğu, doğu ekonomik forumu, vladivostok
kuzey deniz yolu, rusya, hürmüz boğazı, arktik, uzak doğu, doğu ekonomik forumu, vladivostok
‘Rusya, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden bağımsız olarak Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirecek’
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Uzak Doğu Federal Bölgesi Temsilcisi Yuriy Trutnev, Moskova’nın Kuzey Deniz Yolu ile Transarktik Ulaştırma Koridoru’nu Hürmüz Boğazı’ndaki duruma bakılmaksızın stratejik ve sistemli biçimde geliştireceğini söyledi.
Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Trutnev, Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen taşımacılığın stratejik bir plan çerçevesinde artırılacağını belirtti.
Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ardından Kuzey Deniz Yolu’nun geliştirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Trutnev, “Kuzey Deniz Yolu’nda taşımacılık hacmini sistemli biçimde ve stratejik dönem perspektifiyle artıracağız. Birileri için işler zorlaştı diye ‘şimdi hızla gelişeceğiz’ şeklinde hareket etmeyeceğiz. Bunun özel bir etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı’ndaki krizin geçici olduğunu düşündüğünü kaydeden Trutnev, tarafların er ya da geç bir çözüm bulacağını ifade etti.
Kuzey Deniz Yolu ve Transarktik Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesinin uzun vadeli stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Trutnev, “Hürmüz’de sorun var, bu nedenle şimdi derhal Kuzey Deniz Yolu’na yöneleceğiz demek mümkün değil” dedi.
Trutnev ayrıca, yalnızca Kuzey Deniz Yolu’nun değil, Rusya topraklarındaki tüm yüklerin bu güzergaha yönlendirilmesine olanak sağlayacak altyapının da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Doğu Ekonomik Forumu, 1-4 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor.