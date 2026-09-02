https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-hurmuz-bogazindaki-gelismelerden-bagimsiz-olarak-kuzey-deniz-yolunu-gelistirecek-1108440849.html

‘Rusya, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden bağımsız olarak Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirecek’

‘Rusya, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerden bağımsız olarak Kuzey Deniz Yolu’nu geliştirecek’

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı Uzak Doğu Federal Bölgesi Temsilcisi Yuriy Trutnev, Moskova’nın Kuzey Deniz Yolu ile Transarktik Ulaştırma... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T17:27+0300

2026-09-02T17:27+0300

2026-09-02T17:27+0300

dünya

kuzey deniz yolu

rusya

hürmüz boğazı

arktik

uzak doğu

doğu ekonomik forumu

vladivostok

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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e konuşan Trutnev, Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirilen taşımacılığın stratejik bir plan çerçevesinde artırılacağını belirtti.Hürmüz Boğazı’ndaki durumun ardından Kuzey Deniz Yolu’nun geliştirilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Trutnev, “Kuzey Deniz Yolu’nda taşımacılık hacmini sistemli biçimde ve stratejik dönem perspektifiyle artıracağız. Birileri için işler zorlaştı diye ‘şimdi hızla gelişeceğiz’ şeklinde hareket etmeyeceğiz. Bunun özel bir etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.Hürmüz Boğazı’ndaki krizin geçici olduğunu düşündüğünü kaydeden Trutnev, tarafların er ya da geç bir çözüm bulacağını ifade etti.Kuzey Deniz Yolu ve Transarktik Ulaştırma Koridoru’nun geliştirilmesinin uzun vadeli stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Trutnev, “Hürmüz’de sorun var, bu nedenle şimdi derhal Kuzey Deniz Yolu’na yöneleceğiz demek mümkün değil” dedi.Trutnev ayrıca, yalnızca Kuzey Deniz Yolu’nun değil, Rusya topraklarındaki tüm yüklerin bu güzergaha yönlendirilmesine olanak sağlayacak altyapının da geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Doğu Ekonomik Forumu, 1-4 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/lavrov-rusya-gecmiste-de-onde-gelen-bir-arktik-devleti-olmustur-gelecekte-de-olacak-1108353498.html

kuzey deniz yolu

rusya

hürmüz boğazı

arktik

uzak doğu

vladivostok

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kuzey deniz yolu, rusya, hürmüz boğazı, arktik, uzak doğu, doğu ekonomik forumu, vladivostok