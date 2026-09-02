https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rubio-cia-direktorunun-moskova-ziyareti-abd-rusya-istihbarat-temaslarinin-surdurulmesine-yonelikti-1108442579.html
Rubio: CIA Direktörünün Moskova ziyareti, ABD-Rusya istihbarat temaslarının sürdürülmesine yönelikti
Rubio: CIA Direktörünün Moskova ziyareti, ABD-Rusya istihbarat temaslarının sürdürülmesine yönelikti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova ziyaretinin, Washington ile Moskova arasındaki istihbarat kanallarının açık tutulması politikasının... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T18:36+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki iletişim kanallarının sürdürülmesine yönelik yaklaşımın bir parçası olduğunu söyledi.Fox Radio’ya verdiği demeçte Rubio, taraflar arasında birçok görüş ayrılığı bulunmasına rağmen ABD’nin Rusya ile pratik nedenlerle iletişim kurabilme kapasitesine sahip olması gerektiğini ifade etti.Rubio, “Aramızdaki tüm anlaşmazlıklara rağmen, ABD’nin son derece pratik bir açıdan Rusya ile iletişim kurabilmesi gerekli. Dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahipler. Bu nedenle ABD’nin onlarla konuşabilme imkanına sahip olması şart” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rusya-ve-abd-istihbaratinin-temaslari-hakkinda-kremlinden-aciklama-1108348015.html
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marco rubio, abd, rusya, cia, moskova, washington, nükleer cephanelik
marco rubio, abd, rusya, cia, moskova, washington, nükleer cephanelik
Rubio: CIA Direktörünün Moskova ziyareti, ABD-Rusya istihbarat temaslarının sürdürülmesine yönelikti
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova ziyaretinin, Washington ile Moskova arasındaki istihbarat kanallarının açık tutulması politikasının devamı olduğunu belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki iletişim kanallarının sürdürülmesine yönelik yaklaşımın bir parçası olduğunu söyledi.
Fox Radio’ya verdiği demeçte Rubio, taraflar arasında birçok görüş ayrılığı bulunmasına rağmen ABD’nin Rusya ile pratik nedenlerle iletişim kurabilme kapasitesine sahip olması gerektiğini ifade etti.
Rubio, “Aramızdaki tüm anlaşmazlıklara rağmen, ABD’nin son derece pratik bir açıdan Rusya ile iletişim kurabilmesi gerekli. Dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahipler. Bu nedenle ABD’nin onlarla konuşabilme imkanına sahip olması şart” ifadelerini kullandı.