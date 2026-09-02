https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rubio-cia-direktorunun-moskova-ziyareti-abd-rusya-istihbarat-temaslarinin-surdurulmesine-yonelikti-1108442579.html

Rubio: CIA Direktörünün Moskova ziyareti, ABD-Rusya istihbarat temaslarının sürdürülmesine yönelikti

Rubio: CIA Direktörünün Moskova ziyareti, ABD-Rusya istihbarat temaslarının sürdürülmesine yönelikti

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova ziyaretinin, Washington ile Moskova arasındaki istihbarat kanallarının açık tutulması politikasının... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T18:36+0300

2026-09-02T18:36+0300

2026-09-02T18:36+0300

dünya

marco rubio

abd

rusya

cia

moskova

washington

nükleer cephanelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/17/1101225083_0:0:744:420_1920x0_80_0_0_e719e62a3fcbbaa95f780963f338aaf6.png

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CIA Direktörünün Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ABD ve Rusya istihbarat servisleri arasındaki iletişim kanallarının sürdürülmesine yönelik yaklaşımın bir parçası olduğunu söyledi.Fox Radio’ya verdiği demeçte Rubio, taraflar arasında birçok görüş ayrılığı bulunmasına rağmen ABD’nin Rusya ile pratik nedenlerle iletişim kurabilme kapasitesine sahip olması gerektiğini ifade etti.Rubio, “Aramızdaki tüm anlaşmazlıklara rağmen, ABD’nin son derece pratik bir açıdan Rusya ile iletişim kurabilmesi gerekli. Dünyanın en büyük ikinci nükleer cephaneliğine sahipler. Bu nedenle ABD’nin onlarla konuşabilme imkanına sahip olması şart” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/rusya-ve-abd-istihbaratinin-temaslari-hakkinda-kremlinden-aciklama-1108348015.html

rusya

moskova

washington

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marco rubio, abd, rusya, cia, moskova, washington, nükleer cephanelik