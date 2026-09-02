https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/tarlalardaki-gorunmeyen-tehlike-her-iki-ciftciden-biri-etkileniyor-1108440097.html

Tarlalardaki görünmeyen tehlike: Her iki çiftçiden biri etkileniyor

Tarlalardaki görünmeyen tehlike: Her iki çiftçiden biri etkileniyor

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde pestisit kullanımının çiftçiler üzerindeki etkisini inceleyen yeni araştırma, çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Her yıl 400 milyondan fazla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T16:51+0300

2026-09-02T16:51+0300

2026-09-02T16:51+0300

sağlik

güney asya

güneydoğu asya

doğu afrika

çiftçiler

pestisit

zehirlenme

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Dünya genelindeki pestisit zehirlenmelerini inceleyen yeni araştırma, tarım sektöründe çalışan yüz milyonlarca kişinin her yıl kimyasallardan etkilendiğini ortaya koydu. 139 ülkeden verilerin değerlendirildiği çalışmaya göre, dünyadaki çiftçi ve tarım işçilerinin neredeyse yarısı her yıl akut pestisit zehirlenmesi yaşıyor. Zehirlenmeler özellikle Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'da yoğunlaşırken, araştırmacılar birçok vakanın sağlık kuruluşlarına bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının açıklanan rakamların da üzerinde olabileceğine dikkat çekiyor.Her yıl 400 milyondan fazla kişi etkileniyorAraştırmada ölümle sonuçlanmayan pestisit zehirlenmelerinin en fazla Güney Asya'da görüldüğü, bu bölgeyi Güneydoğu Asya ve Doğu Afrika'nın izlediği belirlendi.Ülkeler arasında en yüksek oran ise Burkina Faso'da kaydedildi. Ülkedeki çiftçi ve tarım işçilerinin yaklaşık yüzde 84'ünün her yıl istemeden akut pestisit zehirlenmesi yaşadığı tespit edildi.Dünya genelinde kazara pestisit zehirlenmeleri nedeniyle yılda yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Araştırmaya göre bu ölümlerin yaklaşık yüzde 60'ı Hindistan'da meydana geliyor.Üstelik 400 milyondan fazla kişiyi kapsayan tahmine, dünya genelinde tarım sektöründe çalışan 84 milyon çocuk dahil edilmedi. Pestisitlerin çevreye yayılması nedeniyle kimyasallara maruz kalan kırsal kesimdeki aileler de bu sayının dışında tutuldu.Baş ağrısından kusmaya kadar birçok belirti görülüyorÇiftçiler pestisitlere en fazla kimyasalları hazırlarken ve tarlalara uygularken maruz kalıyor. İlaçlanmış ürünlere, kirlenmiş ekipmanlara veya kıyafetlere dokunmak da zehirlenmeye neden olabiliyor.Pestisitlere maruz kaldıktan kısa süre sonra ortaya çıkan akut zehirlenmelerde baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ciltte döküntü gibi belirtiler sık görülüyor. Araştırmacılar, uzun süre tekrarlanan maruziyetin ise hemen belirti vermese bile daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.PAN UK Uluslararası Programlar Başkanı Dr. Sheila Willis, araştırmanın pestisit zehirlenmelerinin gerçek boyutunun uzun süredir yeterince görünür olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.Willis'e göre sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olması ve sağlık sistemlerinin pestisit zehirlenmelerini tanıma ve kaydetmedeki yetersizlikleri nedeniyle birçok vaka resmi verilere hiç yansımıyor.Araştırmacılardan pestisit çağrısıAraştırmacılar, yalnızca pestisit kaynaklı ölümlere odaklanmanın sorunun gerçek boyutunu göstermediğini vurguladı. PAN Germany Pestisitler ve Uluslararası İşbirliği Kıdemli Danışmanı Susan Haffmans, ölümle sonuçlanmayan vakaların da ulusal ve uluslararası düzeyde daha yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.PAN UK, yüksek derecede tehlikeli pestisitlerin tarımdan aşamalı olarak kaldırılması ve çiftçilerin daha güvenli üretim yöntemlerine geçişinin desteklenmesi çağrısında bulundu.Araştırmacılar ayrıca çiftçilerin pestisitlere maruz kalmasının yalnızca bireysel tercihlerle açıklanamayacağını belirtti. Bazı üreticilerin belirli kimyasalları kullanmak zorunda kaldığı, koruyucu ekipmanların ise özellikle sıcak bölgelerde pahalı ve kullanışsız olabildiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kahveyle-ilgili-yeni-arastirma-gunde-5-fincandan-fazlasi-kemikleri-zayiflatabilir-1108434811.html

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güney asya, güneydoğu asya, doğu afrika, çiftçiler, pestisit , zehirlenme