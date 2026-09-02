https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/tahvil-piyasasi-uyariyor-faiz-artisi-kapiya-mi-dayandi-1108418904.html
Tahvil piyasası uyarıyor: Faiz artışı kapıya mı dayandı?
Tahvil piyasası uyarıyor: Faiz artışı kapıya mı dayandı?
Sputnik Türkiye
Petrol 90 doları aştı, tahvil getirileri yılların zirvesine çıktı. Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 67,5'e fırlarken piyasalar yeni şoka hazırlanıyor.
2026-09-02T07:33+0300
2026-09-02T07:33+0300
2026-09-02T07:33+0300
ekonomi̇
abd
almanya
japonya
fed
avrupa merkez bankası (ecb)
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Yatırımcıların uzun süredir geride kaldığını düşündüğü faiz artışı kabusu, dünya devlerinin borçlanma senetlerinde baş gösteren esrarengiz bir satış dalgasıyla yeniden piyasaların merkezine oturdu. Küresel tahvil piyasası, enerji krizinin hortlattığı enflasyon kaygıları ve merkez bankalarından gelen sert şahin sinyallerle çalkalanıyor. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların ardından Brent petrolün 92 dolara dayanması, faiz indirim senaryolarını bir anda tersine çevirerek yeni bir parasal sıkılaşma döneminin kapısını araladı.Orta Doğu’daki Hürmüz Boğazı geriliminin tetiklediği enerji maliyetlerindeki ani sıçrama, uluslararası fon yöneticilerini panik satışlarına yöneltti. Tahvil fiyatlarının hızla çökmesiyle ters orantılı hareket eden getiriler, kıtalararası bir rekor zincirini tetikledi. Commerzbank Faiz ve Kredi Araştırmaları Başkanı Christoph Rieger'in "satış dalgasının derinleştiği" uyarısında bulunduğu tabloda, küresel devlet tahvilleri tarihi zirveleri zorlamaya başladı:Jackson Hole sonrası şok: Faiz i̇htimali yüzde 67.5'e fırladıPiyasalardaki depremin fitilini ateşleyen tek etken enerji krizi olmadı. Fed Başkanı Kevin Warsh tarafından Jackson Hole toplantısında yapılan enflasyon vurgusu, para politikasına dair tüm dengeleri sarstı. Bu açıklamaların öncesinde yaklaşık üçte bir seviyesinde olan Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırma ihtimali, vadeli piyasalarda hızla yüzde 67,5 düzeyine fırladı. KBC Bank analistleri de tablonun arkasında enerji baskısı, şahinleşen para politikaları ve tırmanan mali risk primlerinin yer aldığını teyit ediyor.Tahvil getirilerinin dizginlenemez yükselişi, Washington bütçesi için de derin bir finansman krizine işaret ediyor. ABD Hazinesi, uzun vadeli kağıtlardaki borçlanma maliyetlerini baskılamak için tahvil geri alımlarını genişleteceğini duyursa da, faizlerin tırmanışı bu planı baltalıyor. Tahvil fiyatı geriledikçe devasa kamu borcunu çevirmek zorunda kalan devletlerin yeni borçlanma faizleri doğrudan yukarı fırlıyor.Eylül verileri kritik eşiği belirleyecekGözler artık küresel gidişatı belirleyecek olan ABD istihdam ve enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. İstihdam piyasasının direncini koruduğunu ve fiyat baskılarının canlı kaldığını gösterecek her yeni gösterge, Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz silahını yeniden çekme riskini kuvvetlendirecek. Piyasa çevreleri, gelinen noktada tek bir kararın değil, küresel faiz rejiminin yıllar sonra baştan aşağı yeniden şekillendiğini vurguluyor.
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abd, almanya, japonya, fed, avrupa merkez bankası (ecb), abd
abd, almanya, japonya, fed, avrupa merkez bankası (ecb), abd
Tahvil piyasası uyarıyor: Faiz artışı kapıya mı dayandı?
Küresel piyasalar petrol şoku ve enflasyon kıskacında sarsılıyor. ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'da tahvil getirileri yılların zirvesine tırmanırken, Fed'in faiz artırma ihtimali yüzde 67,5'e fırlayarak indirim beklentilerini rafa kaldırdı.
Yatırımcıların uzun süredir geride kaldığını düşündüğü faiz artışı kabusu, dünya devlerinin borçlanma senetlerinde baş gösteren esrarengiz bir satış dalgasıyla yeniden piyasaların merkezine oturdu. Küresel tahvil piyasası, enerji krizinin hortlattığı enflasyon kaygıları ve merkez bankalarından gelen sert şahin sinyallerle çalkalanıyor. ABD ile İran arasında tırmanan çatışmaların ardından Brent petrolün 92 dolara dayanması, faiz indirim senaryolarını bir anda tersine çevirerek yeni bir parasal sıkılaşma döneminin kapısını araladı.
Orta Doğu’daki Hürmüz Boğazı geriliminin tetiklediği enerji maliyetlerindeki ani sıçrama, uluslararası fon yöneticilerini panik satışlarına yöneltti. Tahvil fiyatlarının hızla çökmesiyle ters orantılı hareket eden getiriler, kıtalararası bir rekor zincirini tetikledi. Commerzbank Faiz ve Kredi Araştırmaları Başkanı Christoph Rieger'in "satış dalgasının derinleştiği" uyarısında bulunduğu tabloda, küresel devlet tahvilleri tarihi zirveleri zorlamaya başladı:
ABD:
10 yıllık Hazine tahvili faizi yüzde 4,79
seviyesine tırmanarak Ocak 2025’ten bu yana görülen en tepe noktaya ulaştı. 30 yıllık getiri ise 19 yılın zirvesinde.
İngiltere:
10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,234
ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, 30 yıllık vadede 1998 rekoru tazelendi.
Almanya:
Güvenli liman kabul edilen 10 yıllık Alman Bund getirisi yüzde 3,339
bandına çıkarak 2011'den bu yana görülmemiş bir sıçrama kaydetti.
Japonya:
On yıllardır süren negatif/düşük getiri politikasının ardından 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 3 eşiğini aşarak
son 30 yılın zirvesine yerleşti.
Jackson Hole sonrası şok: Faiz i̇htimali yüzde 67.5'e fırladı
Piyasalardaki depremin fitilini ateşleyen tek etken enerji krizi olmadı. Fed Başkanı Kevin Warsh tarafından Jackson Hole toplantısında yapılan enflasyon vurgusu, para politikasına dair tüm dengeleri sarstı. Bu açıklamaların öncesinde yaklaşık üçte bir seviyesinde olan Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırma ihtimali, vadeli piyasalarda hızla yüzde 67,5 düzeyine fırladı. KBC Bank analistleri de tablonun arkasında enerji baskısı, şahinleşen para politikaları ve tırmanan mali risk primlerinin yer aldığını teyit ediyor.
Tahvil getirilerinin dizginlenemez yükselişi, Washington bütçesi için de derin bir finansman krizine işaret ediyor. ABD Hazinesi, uzun vadeli kağıtlardaki borçlanma maliyetlerini baskılamak için tahvil geri alımlarını genişleteceğini duyursa da, faizlerin tırmanışı bu planı baltalıyor. Tahvil fiyatı geriledikçe devasa kamu borcunu çevirmek zorunda kalan devletlerin yeni borçlanma faizleri doğrudan yukarı fırlıyor.
Eylül verileri kritik eşiği belirleyecek
Gözler artık küresel gidişatı belirleyecek olan ABD istihdam ve enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. İstihdam piyasasının direncini koruduğunu ve fiyat baskılarının canlı kaldığını gösterecek her yeni gösterge, Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz silahını yeniden çekme riskini kuvvetlendirecek. Piyasa çevreleri, gelinen noktada tek bir kararın değil, küresel faiz rejiminin yıllar sonra baştan aşağı yeniden şekillendiğini vurguluyor.