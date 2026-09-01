https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gul-transferini-kapa-bildirdi-1108416866.html
Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Deniz Daniel Gül'ün transferi için Porto'yla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı bildirimde Portekiz ekibine 10 milyon euro... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T23:19+0300
2026-09-01T23:19+0300
2026-09-01T23:19+0300
spor
portekiz
galatasaray
kap
porto
futbol
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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir kulübe transferinden elde edilecek kârın yüzde 10'u Porto'ya verilecek.Galatasaray, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcuya sezon başına net 1.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gulu-kadrosuna-kattigini-acikladi-1108406162.html
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portekiz, galatasaray, kap, porto, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
portekiz, galatasaray, kap, porto, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Deniz Daniel Gül'ün transferi için Porto'yla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı bildirimde Portekiz ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir kulübe transferinden elde edilecek kârın yüzde 10'u Porto'ya verilecek.
Galatasaray, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcuya sezon başına net 1.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek.