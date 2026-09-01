https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gul-transferini-kapa-bildirdi-1108416866.html

Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi

Galatasaray, Deniz Gül transferini KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Deniz Daniel Gül'ün transferi için Porto'yla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı bildirimde Portekiz ekibine 10 milyon euro... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T23:19+0300

2026-09-01T23:19+0300

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spor

portekiz

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kap

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futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Galatasaray, Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, transfer için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Deniz Gül'ün ileride başka bir kulübe transferinden elde edilecek kârın yüzde 10'u Porto'ya verilecek.Galatasaray, 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki futbolcuya sezon başına net 1.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/galatasaray-deniz-gulu-kadrosuna-kattigini-acikladi-1108406162.html

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portekiz, galatasaray, kap, porto, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu