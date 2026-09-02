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Sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli yürütülen çalışmada sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü
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Bir sosyal medya kullanıcısının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığı belirlendi.Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 yaşındaki Y.A.S'nin söz konusu hesabı kullandığını tespit etti.Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte ikametlerinde gözaltına alındı.Şüphelinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Anne ve baba ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/istanbul-valiligi-duyurdu-uskudar-belediyesinde-secim-tarihi-belli-oldu-1108442147.html
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i̇stanbul emniyet müdürlüğü, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , sosyal medya
i̇stanbul emniyet müdürlüğü, siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü , sosyal medya

Sosyal medyada tehdit içerikli paylaşım yapan 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

20:22 02.09.2026 (güncellendi: 20:24 02.09.2026)
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Bilgisayar klavyesi (Temsili) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli yürütülen çalışmada sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 15 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Bir sosyal medya kullanıcısının, daha önceden suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan bir kişiyi destekler nitelikte, halk arasında korku ile panik yaratacak içeriklerin paylaşımını yaptığı belirlendi.
Hesap yöneticisinin tespitine yönelik teknik ve açık kaynak araştırması yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15 yaşındaki Y.A.S'nin söz konusu hesabı kullandığını tespit etti.
Kimliği ve adresi belirlenen şüpheli, anne ve babasıyla birlikte ikametlerinde gözaltına alındı.
Şüphelinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Anne ve baba ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı.
Üsküdar Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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