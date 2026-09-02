https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/sosyal-medya-paylasimlari-tepki-cekmisti-fenomen-cansum-ve-sinan-kaya-cifti-gozaltina-alindi-1108447244.html
Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:28+0300
2026-09-02T23:28+0300
2026-09-02T23:28+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlattı.Başsavcılık, TikTok'taki paylaşımları gerekçe göstererek yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çiftinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenomen-fatma-soydas-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1107438585.html
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Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, TikTok'taki paylaşımları gerekçe göstererek yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çiftinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını bildirdi.