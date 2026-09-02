Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/sosyal-medya-paylasimlari-tepki-cekmisti-fenomen-cansum-ve-sinan-kaya-cifti-gozaltina-alindi-1108447244.html
Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:28+0300
2026-09-02T23:28+0300
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108446919_0:41:622:391_1920x0_80_0_0_1e372b9b09713d74bc985ddaf3b3d594.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlattı.Başsavcılık, TikTok'taki paylaşımları gerekçe göstererek yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çiftinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenomen-fatma-soydas-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1107438585.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108446919_0:8:623:475_1920x0_80_0_0_37f909d8fe7b78a0727db23b2a682c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı

23:28 02.09.2026
© Fotoğraf : Cansum Kaya sosyal medyaSosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Fotoğraf : Cansum Kaya sosyal medya
Abone ol
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılık, TikTok'taki paylaşımları gerekçe göstererek yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çiftinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını bildirdi.
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
TÜRKİYE
Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi
21 Temmuz, 18:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала