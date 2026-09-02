https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/sosyal-medya-paylasimlari-tepki-cekmisti-fenomen-cansum-ve-sinan-kaya-cifti-gozaltina-alindi-1108447244.html

Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti: Fenomen Cansum ve Sinan Kaya çifti gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T23:28+0300

2026-09-02T23:28+0300

2026-09-02T23:28+0300

türki̇ye

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlattı.Başsavcılık, TikTok'taki paylaşımları gerekçe göstererek yürütülen soruşturma kapsamında Kaya çiftinin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenomen-fatma-soydas-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1107438585.html

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