https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/fenomen-fatma-soydas-hakkinda-gozalti-karari-verildi-1107438585.html

Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi

Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-21T18:06+0300

2026-07-21T18:06+0300

2026-07-21T19:04+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

gözaltı

sosyal medya fenomeni

fatma soydaş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten fenomen Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildiği belirtildi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ms-ile-mucadele-eden-serdar-ortacin-son-hali-hayranlarini-uzdu-zor-gunlerini-anlatti-1107418586.html

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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, gözaltı, sosyal medya fenomeni, fatma soydaş