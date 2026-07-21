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Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi
Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. 21.07.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
gözaltı
sosyal medya fenomeni
fatma soydaş
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten fenomen Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildiği belirtildi. Dini değerleri aşağılama suçlamasıBaşsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/ms-ile-mucadele-eden-serdar-ortacin-son-hali-hayranlarini-uzdu-zor-gunlerini-anlatti-1107418586.html
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, gözaltı, sosyal medya fenomeni, fatma soydaş
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, gözaltı, sosyal medya fenomeni, fatma soydaş

Fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi

18:06 21.07.2026 (güncellendi: 19:04 21.07.2026)
Fatma Soydaş sosyal medya
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içerik üreten fenomen Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" gerekçesiyle gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Soydaş'ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildiği belirtildi.
Fatma Soydaş sosyal medya
Fatma Soydaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2026
Fatma Soydaş sosyal medya

Dini değerleri aşağılama suçlaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "fffatmaase_" kullanıcı adıyla TikTok ve Instagram hesaplarından yapılan paylaşımların, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında, yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.
Ayrıca şüphelinin suç teşkil eden paylaşımları nedeniyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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