https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/son-dakika-haberleri-tahran-medyasi-iran-korfezde-kacak-yakit-tasiyan-gemiye-el-koydu-1108441105.html

Tahran medyası: İran, Körfez'de kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

Tahran medyası: İran, Körfez'de kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

Sputnik Türkiye

İran sınır muhafızlarının, Körfez'in kuzeyinde 382 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el koyduğu ve gemideki 11 kişilik yabancı mürettebatı gözaltına aldığı bildirildi. İşte detaylar...

2026-09-02T17:43+0300

2026-09-02T17:43+0300

2026-09-02T18:11+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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İran resmi yayın kuruluşu IRIB'in haberine göre, İran güvenlik güçleri Körfez'in kuzey kesiminde kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen bir gemiye operasyon düzenledi.Gemide 382 bin litre kaçak yakıt ele geçirildiği, 11 kişilik yabancı mürettebatın ise gözaltına alındığı belirtildi. Haberde mürettebatın hangi ülke vatandaşı olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.İran, komşu ülkelere kara yoluyla, Körfez ülkelerine ise deniz yoluyla gerçekleştirilen yakıt kaçakçılığını engellemeye çalışıyor. Ülkede yakıt fiyatlarının sübvanse edilmesi ve bölge ülkelerindeki fiyat farkları, kaçakçılığın uzun süredir önemli nedenleri arasında gösteriliyor.Ne olmuştu?ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde İran'da İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) hedeflerine yönelik saldırı başlattığını açıklamıştı.İran makamları, ABD saldırılarında en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.Tahran yönetimi ise ABD'nin saldırılarına karşılık olarak bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları başlattığını açıklamıştı.Körfez'de artan askeri gerilim, dünyanın en önemli enerji ve deniz taşımacılığı güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı çevresindeki güvenlik endişelerini de artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html

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