https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/site-sakinleriyle-karsi-karsiya-gelmisti-eski-mb-baskani-erkan-tehdit-iddialarini-yalanladi-1108432168.html
Site sakinleriyle karşı karşıya gelmişti: Eski MB Başkanı Erkan tehdit iddialarını yalanladı
Site sakinleriyle karşı karşıya gelmişti: Eski MB Başkanı Erkan tehdit iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da villasının bulunduğu sitede diğer site sakinlerini tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T13:15+0300
2026-09-02T13:15+0300
2026-09-02T13:15+0300
türki̇ye
hafize gaye erkan
merkez bankası
bodrum cumhuriyet başsavcılığı
bodrum
tehdit
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da konutunun bulunduğu sitede komşularını tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın avukatı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, konunun taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlık olduğunu kaydetti. İddiaları kabul etmiyoruzErkan’ın avukatı Ceylan Yılmaz Özer sosyal medya hesabın yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir. Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı. Site yönetimi ve çalışanlardan suç duyurusu iddiasıEkonomim'in haberine göre, Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen’in, Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı. Söz konusu başvurularda tehdit, hakaret, ortak alanların kullanımı ve site personeline yönelik davranışlara ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/13-yargi-paketi-merakla-bekleniyor-nafakada-evlilik-suresi-onemli-olacak-1108422375.html
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hafize gaye erkan, merkez bankası, bodrum cumhuriyet başsavcılığı, bodrum, tehdit
hafize gaye erkan, merkez bankası, bodrum cumhuriyet başsavcılığı, bodrum, tehdit
Site sakinleriyle karşı karşıya gelmişti: Eski MB Başkanı Erkan tehdit iddialarını yalanladı
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da villasının bulunduğu sitede diğer site sakinlerini tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın avukatı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da konutunun bulunduğu sitede komşularını tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın avukatı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, konunun taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlık olduğunu kaydetti.
İddiaları kabul etmiyoruz
Erkan’ın avukatı Ceylan Yılmaz Özer sosyal medya hesabın yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir. Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı.
Site yönetimi ve çalışanlardan suç duyurusu iddiası
Ekonomim'in haberine göre, Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen’in, Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı. Söz konusu başvurularda tehdit, hakaret, ortak alanların kullanımı ve site personeline yönelik davranışlara ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı.