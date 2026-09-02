https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/site-sakinleriyle-karsi-karsiya-gelmisti-eski-mb-baskani-erkan-tehdit-iddialarini-yalanladi-1108432168.html

Site sakinleriyle karşı karşıya gelmişti: Eski MB Başkanı Erkan tehdit iddialarını yalanladı

Site sakinleriyle karşı karşıya gelmişti: Eski MB Başkanı Erkan tehdit iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da villasının bulunduğu sitede diğer site sakinlerini tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T13:15+0300

2026-09-02T13:15+0300

2026-09-02T13:15+0300

türki̇ye

hafize gaye erkan

merkez bankası

bodrum cumhuriyet başsavcılığı

bodrum

tehdit

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da konutunun bulunduğu sitede komşularını tehdit ettiği iddiaları gündem olmuştu. Erkan'ın avukatı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtirken, konunun taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlık olduğunu kaydetti. İddiaları kabul etmiyoruzErkan’ın avukatı Ceylan Yılmaz Özer sosyal medya hesabın yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sayın Hafize Gaye Erkan’ın Bodrum’daki konutuna ilişkin olarak basına ve sosyal medyaya yansıyan birtakım iddialar tarafımızca takip edilmektedir. Söz konusu hususlar, taraflar arasında devam eden hukuki bir uyuşmazlığın konusunu oluşturmaktadır. Müvekkilime atfedilen tehdit ve nüfuz kullanma yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddiaların müvekkilim tarafından kabul edilmediğini önemle belirtmek isteriz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler, gerekli görülmesi hâlinde ilgili mercilerle paylaşılacak olup, müvekkilimin tüm yasal hakları saklıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadelerini kullandı. Site yönetimi ve çalışanlardan suç duyurusu iddiasıEkonomim'in haberine göre, Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi Müdürü Ertuğrul Kara ile Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen’in, Hafize Gaye Erkan ve babası Erol Erkan hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu aktarılmıştı. Söz konusu başvurularda tehdit, hakaret, ortak alanların kullanımı ve site personeline yönelik davranışlara ilişkin çeşitli iddialar yer almıştı.

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hafize gaye erkan, merkez bankası, bodrum cumhuriyet başsavcılığı, bodrum, tehdit