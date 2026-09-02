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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/silivri-aciklarindaki-gemi-kazasinin-telsiz-kayitlari-ortaya-cikti-alsu-iskeleye-kir-1108437320.html
Silivri açıklarındaki gemi kazasının telsiz kayıtları ortaya çıktı: 'Alsu, iskeleye kır'
Silivri açıklarındaki gemi kazasının telsiz kayıtları ortaya çıktı: 'Alsu, iskeleye kır'
Sputnik Türkiye
Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemilerinin çarpışmasından önceki telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T15:42+0300
2026-09-02T15:42+0300
türki̇ye
marmara denizi
gemi
denizcilik genel müdürlüğü
silivri
i̇skenderun
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
sahil güvenlik komutanlığı
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Silivri açıklarında gece saatlerinde Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda iki geminin kaptanının kazadan önce iletişim kurduğu belirtilirken, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu’ya yön değiştirmesi için uyarıda bulunduğu ifade edildi.Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu’ya, "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle seslendiği belirtildi.İki gemi kazadan önce iletişim kurduUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, daha önce yaptığı açıklamada da iki geminin kaza öncesinde telsizle görüştüğünü belirtmişti.Baylan, Alsu tankerinin boş, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrettiğini açıklamıştı.Baylan, kazaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:"Biz arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk. Gemilerden Alsu tankeri boş. Diğer gemi de İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu. Denizde de kara yolları gibi gemilerin hatları var ve belirli rotalar girerken birbirleriyle konuşmaları lazım ve telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. İki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının Arama Kurtarma'ya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirilecektir. Umut ediyorum en tez zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz."İlk acil durum sinyali saat 03.26’da alındıDenizcilik Genel Müdürlüğü, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'ndeki trafik ayırım düzeni içerisinde, Silivri açıklarında bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) aracılığıyla acil durum sinyali alındığını bildirmişti.Yapılan incelemede acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmişti.Alsu kaptanı çarpışmayı saat 03.41’de bildirdiAçıklamaya göre Alsu tankeri kaptanı, saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bilgi vererek saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirmişti.İhbarın ardından arama kurtarma faaliyeti başlatılmış, ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikali sağlanmıştı.Tuğberk İmamoğlu’nun battığı değerlendirildiDenizcilik Genel Müdürlüğü, Tuğberk İmamoğlu gemisinden yapılan çağrılara yanıt alınamadığını, gemideki personelin cep telefonlarına da ulaşılamadığını açıklamıştı.Genel Müdürlüğün açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:"Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/marmara-denizindeki-gemi-kazasinda-dikkat-ceken-detay-iki-gemi-birbiriyle-konusmus-1108435642.html
türki̇ye
marmara denizi
silivri
i̇skenderun
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marmara denizi, gemi, denizcilik genel müdürlüğü , silivri, i̇skenderun, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, sahil güvenlik komutanlığı
marmara denizi, gemi, denizcilik genel müdürlüğü , silivri, i̇skenderun, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, sahil güvenlik komutanlığı

Silivri açıklarındaki gemi kazasının telsiz kayıtları ortaya çıktı: 'Alsu, iskeleye kır'

15:42 02.09.2026
© Ağıt Erdi UlukayaAlsu isimli tanker
Alsu isimli tanker - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu gemilerinin çarpışmasından önceki telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının, “Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim” dediği yansıdı.
Silivri açıklarında gece saatlerinde Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlarda iki geminin kaptanının kazadan önce iletişim kurduğu belirtilirken, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu’ya yön değiştirmesi için uyarıda bulunduğu ifade edildi.
Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu’ya, "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle seslendiği belirtildi.

İki gemi kazadan önce iletişim kurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, daha önce yaptığı açıklamada da iki geminin kaza öncesinde telsizle görüştüğünü belirtmişti.
Baylan, Alsu tankerinin boş, Tuğberk İmamoğlu gemisinin ise İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrettiğini açıklamıştı.
Baylan, kazaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Biz arama kurtarmayı ivedilikle başlatmış olduk. Gemilerden Alsu tankeri boş. Diğer gemi de İskenderun'dan demir çelik ürünü rulo saç yüklü olarak seyrediyordu. Denizde de kara yolları gibi gemilerin hatları var ve belirli rotalar girerken birbirleriyle konuşmaları lazım ve telsiz kayıtlarında konuşma olmuş. İki gemi birbiriyle konuşmuş. Bu durum iki kaptanın birbirini gördüğünü o an birbirlerine aykırı hareket etmeden rotalarına gidebilmek için de konuştuklarını, bir rota ayarlaması yaptıklarını şu anda söyleyebilirim. Ses kayıtları falan dinlenecek. Ben diğer geminin kaptanının Arama Kurtarma'ya verdiği beyan üzerinden bunu söylüyorum. Bütün bu söylediklerimiz daha sonra beyanlarla, tutanaklarla ve diğer hususlarla da denkleştirilecektir. Umut ediyorum en tez zamanda sağ salim kazazedelere ulaşırız. Milletimize de hayırlı güzel bir haber veririz."

İlk acil durum sinyali saat 03.26’da alındı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, kazanın ardından yaptığı açıklamada, Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi (Cospas-Sarsat) üzerinden saat 03.26'da Marmara Denizi'ndeki trafik ayırım düzeni içerisinde, Silivri açıklarında bir gemiden Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi (EPİRB) aracılığıyla acil durum sinyali alındığını bildirmişti.
Yapılan incelemede acil durum sinyalinin Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmişti.

Alsu kaptanı çarpışmayı saat 03.41’de bildirdi

Açıklamaya göre Alsu tankeri kaptanı, saat 03.41'de Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bilgi vererek saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirmişti.
İhbarın ardından arama kurtarma faaliyeti başlatılmış, ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye intikali sağlanmıştı.

Tuğberk İmamoğlu’nun battığı değerlendirildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuğberk İmamoğlu gemisinden yapılan çağrılara yanıt alınamadığını, gemideki personelin cep telefonlarına da ulaşılamadığını açıklamıştı.
Genel Müdürlüğün açıklamasında şu ifadeler kullanılmıştı:
"Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personelin cep telefonlarının Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir."
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